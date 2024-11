Basket, le ravennati trionfano e volano in classifica. Lugo e Massa Lombarda festeggiano in trasferta. San Pietro Vincoli, esordio con successo nella Fip

Doppio successo esterno per le ravennati nel turno infrasettimanale di campionato della divisione regionale 1. Gli Aviators Lugo vincono 74-49 (26-7; 39-20; 59-30) in casa di Castel San Pietro, mentre Massa Lombarda sbanca 62-53 (12-16; 31-30; 48-44) il campo del Tiberius Rimini. Non ha giocato l’imbattuta capolista Raggisolaris Academy che ha osservato il turno di riposo. I faentini giocheranno stasera alle 19 il derby in casa di Lugo, mentre Massa posticiperà il match interno con il Gaetano Scirea che si giocherà giovedì alle 21.30.

Il tabellino di Massa Lombarda: Ravaglia 10, Colombo 6, Spinosa A. 2, Dalla Malva ne, Caroli 19, Orlando 8, Fabiani 7, Gorini 6, Ciadini 4. All.: Solaroli. Il tabellino di Lugo: Rosetti 1, Cortecchia, Mazzotti 9, Baroncini L 16., Fussi 11, Creta 7, Canzonieri 4, Caramella 2, Belmonte 2, Arosti 7, Ravaioli (nella foto, con la palla in mano) 15, Pasquali. All.: Baroncini F. Classifica: Raggisolaris Academy* e Massa Lombarda 12; Lugo* 8; Tiberius Rimini* e Gaetano Scirea Bertinoro** 6; Basket Riccione*, Tigers Villanova*, Basket 2005 Cesena* e Aics Forlì** 4; Castel San Pietro** e International Imola* 2. * gare in meno

Nella Serie C femminile, esordio vincente per l’Hakuna Matata San Pietro Vincoli che supera 61-48 (16-6; 37-20; 49-36) il Basket Village Granarolo, nella sua prima storica partita in un campionato Fip dopo aver giocato molti anni nel Csi.

Il tabellino dell’Hakuna Matata: Morsiani 10, Bussi, Bandini 19, Porzio 2, Chiabotto 13, Migani, Carluccio, Balducci 5, Camporesi, Quercioli, Moretti 2, Giunchi 10. All.: Cedrini. Classifica: Ravenna, San Pietro in Vincoli, Sunrise Rimini e Virtus Imola 2; CSI Sasso Marconi, Miramare Saraghine, Granarolo dell’Emilia e Cmp Bologna 0.