Basket, nella “divisione regionale 2“ trasferta amara per la compagine del coach pedrini. La Polisportiva Pontremolese parte forte poi subisce il ritorno del Cus Pisa

Durano solo dieci minuti le velleità di vittoria della Polisportiva Pontremolese di scena nella seconda giornata del campionato toscano di Divisione Regionale 2 sul parquet del PalaCus in via Chiarugi, ospiti del Cus Pisa. Lunigianesi in avvio concentrati e, grazie alle sollecitazioni di coach Pedrini, si sono portati immediatamente in vantaggio e, alla prima sirena, al termine del primo quarto la squadra gialloblù fermava il tabellone luminoso con un vantaggio di sei lunghezze (14 a 9).

Gli universitari della Torre pendente non ci stavano e, si calavano nel secondo quarto con altro piglio, al termine del primo tempo ricuciono abbondantemente lo strappo portandosi sul 30 a 22, grazie ad un impietoso parziale di 21 a 8, dovuto anche alle scarse percentuali al tiro e ad una difesa molto ballerina. Dopo un terzo quarto di parità, la gara è finita con il punteggio di 71 a 65. Le scarse complessive prestazioni al tiro unita a una prestazione assai opaca dei ragazzi di coach Pedrini, nonostante le singole prestazioni più che positive da parte di Morillo (21 punti e 14 rimbalzi) e Bardi (20 punti e 16 rimbalzi), hanno quindi consegnato la vittoria al quintetto del Cus Pisa, nonostante il match fosse decisamente alla portata. La rivincita subito, “a portata di tiro“, che potrebbe riscattare e saziare la fame di vittoria al PalaBorzacca domenica 27 alle ore 18,30 quando sul parquet di via Martiri si caleranno i livornesi della Polisportiva Nicola Chimenti.

La formazioine della Polisportiva Pontremolese che ha affrontato il Cus Pisa: Plaia 4, Carlotti F 3, Ulivi, Spagnoli, Adamo 10, Morillo 21, Longinotti 7, Bardi 20, Montano, Coduri. All. Pedrini.

Parziali: 9-14, 21-8, 17-17, 24-26.