Basket: Santa Teresa sfida Santa Caterina al circolo Onde Chiare. Parte il mitico torneo Parrocchiale. Subito in campo i campioni in carica

Prende ufficialmente il via oggi la 37ª edizione del Torneo Parrocchiale di basket.

Con il supporto dell’Unione Sportiva La Torre e del Centro sportivo di Reggio, il comitato organizzatore è riuscito, ancora una volta, ad allestire una kermesse di tutto rispetto.

Così, il circolo Onde Chiare di Reggio, su un campo interamente ristrutturato, è pronto ad ospitare ben 120 atleti provenienti da tutte le categorie (tranne la Serie A) e da tutta la provincia (ma anche da Parma Fidenza e Modena).

Il Torneo durerà tutto il mese e si giocheranno due partite ogni sera, alle 20 e alle 21.30, dal lunedì al giovedì (in caso di maltempo, ci si sposterà alla palestra Scaruffi in centro).

In campo otto formazioni, su tutti i campioni in carica di Santa Teresa (nella foto), guidati in panchina dal ds del Basket Jolly Davide Braglia, che dovranno difendere il titolo dall’agguerrita concorrenza di San Giuseppe, San Terenziano, Santa Caterina, San Savino, Sant’Agostino, San Giovanni Bosco e Ospizio.

Moltissimi saranno i giocatori di spicco delle minors reggiane e non che prenderanno parte a questa manifestazione: Folloni, Rinadi, Markovic, Sieiro, Levinskins, Astolfi, Lasagni, Longagnani, Caiti e Costoli, solo per citarne alcuni.

La partita inaugurale del torneo vedrà in scena proprio i campioni di Santa Teresa, che sfideranno Santa Caterina, a seguire Ospizio-Sant’Agostino.

Novità di quest’anno sarà la t-shirt ufficiale del torneo, realizzata da Reggio Sport, che verrà consegnata a tutti i partecipanti. La maglietta, oltre a ricordare due grandi amici prematuramente scomparsi, Samuel Dilas e Patrick Pambianchi, vuole celebrare il raggiungimento, come numero di edizioni, da parte del Parrocchiale di un altro storico torneo rimasto nel cuore degli appassionati, ora purtroppo non più attivo (lo Gnaker) e, di fatto, rappresentare un auspicio per rendere lo stesso Parrocchiale il torneo più longevo dell’estate cestistica reggiana.

Il ricordo di Pambianchi e Dilas si estenderà anche ai premi individuali: al primo, infatti, è intitolato l’mvp del torneo, al secondo quello della finale. Come da tradizione, infine, una parte del ricavato sarà destinata ad iniziative di beneficienza.