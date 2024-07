Basket: sedici formazioni al via. Ogni sera si parte alle 19,30 sul campetto di via Andreini. Torneo della Volta, comincia lo spettacolo

Prende il via stasera l’edizione 2024 del torneo della Volta, la tradizionale kermesse di pallacanestro che illumina l’estate imolese allo storico campetto di via Andreini per tre serate di giocate e divertimento.

Ricca, come da copione, la presenza di cestisti imolesi o delle vicinanze che si sfideranno in questa tre giorni di gara, con presenze storiche come gli imolesi Nunzio Corcelli, Marco Morara, Matteo Folli, Nicola Calabrese, Alessandro Vigori e non solo, vista la presenza anche degli ex Andrea Costa Alex Ranuzzi e Riccardo Crespi, dei giocatori della Virtus Dario Masciarelli, Gioacchino Chiappelli e Richard Morina, del lughese Giulio Martini (ex Ozzano) e del ravennate Tommaso De Gregori.

Non giocherà Jacopo Preti, altra presenza storica, per un problema a una mano.

Sedici le squadre al via pronte a sfidarsi in gare di basket 4x4 nel torneo sponsorizzato quest’anno dalla Samiro Costruzioni, con la Bcc che erogherà i premi.

Oggi e domani si giocheranno le sfide della fase a gironi mentre giovedì si disputeranno le gare a eliminazione diretta fino alla finalissima che assegnerà il trofeo alla squadra vincitrice, che conquisterà anche il pass per le finali del circuito Not in My House, in programma la prossima settimana a Bologna.

Ogni serata partirà indicativamente alle 19,30.

Presente lo stand gastronomico con le proposte del ristorante Quattro Quinti oltre al bar gestito dall’associazione Playground Volta organizzatrice della manifestazione.

Sarà inoltre aperta una lotteria con il ricavato che sarà devoluto in favore dell’associazione Bukavu.

Uno spettacolo assicurato che richiamerà tanti appassionati colorando di canestri le serate di Imola.