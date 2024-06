Basket sere B, primi colpi in vista. Fari su Martini e Casagrande. Ferrara, coach Benedetto firma. Vecchiola vicino, parte Romondia

Non è mai stata in discussione, e ieri è arrivata finalmente l’ufficialità della conferma di Giovanni Benedetto alla guida di Ferrara Basket 2018, che ha scelto dunque di ripartire dal tecnico che l’ha portata ad un passo dalla finale per la promozione in B Nazionale. Per Benedetto si tratta di un rinnovo annuale: "Ferrara è sempre stata la mia prima scelta, sono felice di continuare in una piazza che da quando sono arrivato mi ha dimostrato affetto e stima – le prime parole del tecnico dopo la firma –. Come avevo dichiarato pochi giorni dopo la chiusura della stagione, il progetto della società è solido e ha tutto per riportare Ferrara dove merita. E’ mia intenzione dar seguito al lavoro che abbiamo iniziato a gennaio, nella speranza di regalare altre gioie al nostro splendido pubblico, che mi auguro ci sostenga ancora più numeroso la prossima stagione. Ripartiamo da quanto di bello abbiamo costruito negli ultimi mesi".

Nei prossimi giorni sono attesi altri annunci: da quelli di Ballabio e Marchini, che rimarranno per un altro anno all’ombra del Castello Estense, fino al giovane Yarbanga, mentre contrariamente a quanto previsto non resterà l’altro classe 2005 Romondia, che ha scelto di lasciare Ferrara e di giocarsi le sue chance altrove, quasi certamente ancora in B2. Al suo posto il diesse Pulidori ha individuato il sostituto: si tratta del play/guardia Tommaso Vecchiola, reduce da una stagione da 18.7 punti di media con Cremona, e con il quale Ferrara sta parlando da alcuni giorni per trovare la quadra. L’altro nome forte sugli esterni è quello del reggino Marco Laganà, mentre nello spot di "3", oltre al profilo di Lorenzo Turini, salgono le quotazioni del classe 2002 Manuele Solaroli, in B1 ad Omegna con buone cifre lo scorso anno. Sotto canestro il sogno resta Giulio Casagrande, veterano della B che in quarta serie farebbe la differenza, mentre nel ruolo di "5" un altro nome che piace è quello di Giulio Martini, anche lui reduce da una stagione in B1 ad Ozzano chiusa a 4.3 punti e 3.4 rimbalzi di media a partita. Si ragiona ancora sulla possibilità di trattenere il capitano Mathias Drigo, che dalla panchina garantirebbe minuti di qualità.

Jacopo Cavallini