Basket serie A2: Berdini deve fermarsi per una botta al quadricipite. C’erano troppe assenze. Sella, annullato il test con Rimini

Niente amichevole contro Rimini al Flaminio, questo pomeriggio, per la Sella Cento. Una scelta obbligata, perchè nei giorni scorsi anche il play biancorosso Berdini (nella foto) ha dovuto fermarsi per una botta al quadricipite che verrà valutata in questi giorni. Allo stato attuale, la formazione di Di Paolantonio avrebbe dovuto recarsi in Romagna senza il play titolare e con gli acciaccati Davis e Delfino, senza dimenticare che sono fermi da un po’ anche due giocatori della panchina come Tanfoglio e Tamani. Insomma, ne sarebbe uscito probabilmente un test non allenante e nemmeno utile, perchè troppo squilibrato, come accaduto nei giorni scorsi a Spilimbergo contro Udine.

Meglio pertanto rimanere a casa e concentrarsi sulle proprie cose, sperando step by step di recuperare tutti alla volta di lunedì, per iniziare una settimana piena al completo, e prepararsi al meglio al debutto contro la neopromossa Livorno. Una formazione, quella labronica, ricca di over 30 e assolutamente rodata, col gruppo della promozione che è stato confermato e puntellato. Perciò la prima rappresenta un’insidia per Cento.