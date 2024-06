Basket serie A2: il club pronto a ripartire con le solite ambizioni di alta classifica. Poker di conferme in casa Galli. Anche Amadori resta con Garcia

SAN GIOVANNI

Queste le cestiste riconfermate e quelle lasciate libere nella Galli. Per adesso sono quattro le atlete stellate del vecchio roster che indosseranno ancora la casacca gialloverde per il campionato di basket A2 femminile, stagione 2024-2025. Quelle che il patron Salvatore Argirò ha deciso di tenere sono Maria Flora Lazzaro, guardia, Marta Rossini, playmaker, l’ala Flavia De Cassan e ieri ha accettato il contratto Giorgia Amatori, play. La ragazza aveva giocato solo le prime gare del campionato 2023-2024, poi lo stop per un gravissimo infortunio.

"Ora sto bene – ha detto – sono guarita e intendo essere utile alla squadra", ha affermato. Solo un’altra resterà del vecchio roster, che fra oggi e domani dovrebbe firmare l’accordo con il patron. La quinta cestista dovrebbe essere Milena Mioni, 23 anni, giovane molto promettente, alta 1,86, che coach José Ignacio Fernandez Garcia, ha impiegato nel passato campionato anche nel quintetto base. Non sono state riconfermate la capitano Erica Reggiani, Nasraoui, Bevilacqua, Streri, Bocola e Azzola. Insomma solo metà squadra dello scorso torneo resterà a disposizione di coach Garcia. Argirò ha vari contatti con una guardia, una perno ed una pivot. Poi completeranno il roster stellato alcune giovani del vivaio.

Giorgio Grassi