Basket serie A2, varata la nuova formula del trofeo: in campo il 21 e 22 settembre. Supercoppa: Forlì in semifinale con la Fortitudo

Chiusa a tutti gli effetti la stagione sportiva 2023/24, la prossima annata di serie A2 comincia a muovere i primi passi. Nella giornata di ieri sono stati annunciati gli accoppiamenti della rinnovata formula della Supercoppa di categoria, edizione 2024. E per l’Unieuro di Antimo Martino (foto) sarà subito un battesimo di fuoco. La prima gara ufficiale della nuova stagione, infatti, sarà niente di meno che con i rivali storici della Fortitudo Bologna, nella semifinale della rassegna chiamata a contras segnare la fine del precampionato. Nell’altra semifinale si sfifderanno Orzinuovi e Cantù.

La Supercoppa, come anticipato, compie un salto nel passato. Sì, perché negli ultimi anni tutte le squadre di A2 partecipavano alla fase iniziale di ‘qualificazione’, attraverso una suddivisione a gironi che qualificava poi al turno successivo le prime classificate e le migliori seconde. Tutto ciò è stato abolito in favore della strutturazione applicata fino al 2019, che prevede dunque lo svolgimento soltanto di una Final Four, appunto, a cui prenderanno parte di diritto le squadre che si sono aggiudicare i trofei Lnp nella stagione precedente e con loro le migliori classificate al termine dei playoff (con ovvia esclusione delle promosse in massima serie).

In questo modo, quindi, Forlì sarà tra le partecipanti alla Supercoppa nelle vesti di detentrice della Coppa Italia 2024, vinta lo scorso marzo al PalaTiziano di Roma proprio ai danni della Effe. Insieme ai biancorossi ci saranno poi Orzinuovi (finalista Supercoppa 2023, in sostituzione della vincitrice Trapani salita in A1), Fortitudo e Cantù, finaliste degli ultimi playoff.

Le due semifinali si svolgeranno nella giornata di sabato 21 settembre, ad una settimana dall’avvio della regular season del campionato. Domenica 22, poi, spazio alla finale. Prossimamente sarà resa nota la sede dell’evento, a cui parteciperanno anche le squadre di serie B (Herons Montecatini, Pielle Livorno, Roseto e Ruvo di Puglia) per la disputa quindi della Supercoppa di cadetteria.

Simone Casadei