Basket serie b, dopo marchini un’altra firma annunciata. la prossima sarà quella di yarbanga. Ferrara, Ballabio rinnova: "Ripartiamo dai nostri tifosi e dalla delusione di Fidenza»

La seconda ufficialità in casa Ferrara Basket è quella di Riccardo Ballabio, playmaker classe 1998 che prolunga di un anno la sua esperienza all’ombra del Castello Estense, dopo una stagione chiusa a 13.7 punti di media. Il regista ha affidato ai canali ufficiali della società le sue prime impressioni dopo il rinnovo del contratto: "Quando ho firmato l’anno scorso sapevo quale era l’obiettivo, e così pure oggi, vogliamo cercare di mantenere l’impegno preso, quella promozione che ci è sfuggita per alcuni dettagli al primo tentativo. Non c’era nulla che potesse portarmi via da Ferrara: società ambiziosa, tifo splendido, entusiasmo crescente. E la permanenza di coach Benedetto ha sicuramente influito, con lui mi sono trovato bene sul piano tecnico e umano. Mi preme raccontare un aneddoto: pochi minuti dopo essere stati eliminati in gara-3 a Fidenza, un gruppo di bambini ferraresi ci ha seguito fino al pullman assieme alle rispettive famiglie, chiedendoci foto ed autografi, e tirandoci su di morale nonostante la delusione. Da qui dobbiamo ripartire, dall’entusiasmo della gente, per imparare dagli errori commessi e riprovarci di nuovo". La riconferma di Ballabio si aggiunge a quella del già annunciato Marchini e di Yarbanga, che dovrebbe essere il prossimo giocatore a venire ufficializzato. Per quanto riguarda il mercato in entrata, Ferrara resta vigile su diverse piste in attesa di sferrare l’affondo decisivo: sotto canestro il nome più vicino per il ruolo di "5" titolare è quello di Giovanni Cessel, pivot classe 2001 reduce da una stagione da 7 punti di media in B2 a Reggio Calabria. Nel ruolo di ala, molto vicino l’ex Omegna Solaroli.

j.c.