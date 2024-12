Basket Serie B femminile. L’Aymarà Costone pensa già al 2025. La presidente Paciotti spiega: "Giochiamo con le nostre ragazze e le cose vanno bene»

"Siamo tutti volontari e dedichiamo il tempo libero alla nostra realtà. Non è semplice ma ognuno cerca di fare del proprio meglio e di più. Il tutto per il bene delle ragazze". Parole della presidente dell’ADPF Costone Stefania Paciotti, tracciando un bilancio di fine anno solare, sia a livello di prima squadra che di settore giovanile.

"Le cose stanno procedendo bene", ha detto ancora la presidente del Costone femminile, al suo terzo anno alla guida delle società. Stefania Paciotti, costoniana da sempre, ricorda anche i 12 anni di A2 ma riconosce, come oggi, la realtà sia decisamente più orientata allo sviluppo e alla crescita delle atlete.

"La prima squadra affronta un campionato dove tutte le avversarie si sono fortemente rinforzate. Noi abbiamo fatto una scelta diversa – sottolinea –. Giochiamo con ragazze nostre con qualche innesto di chi è venuta a Siena per studiare. Possiamo schierare Gaia Becatti grazie al doppio tesseramento con la Virtus, società con cui collaboriamo assiduamente a livello di giovanile. Anche le nostre under 15 e under 19 sono formate da giocatrici provenienti da altre realtà del territorio. Per noi – sottolinea Stefania Paciotti – questo tipo di collaborazione è molto importante.

A livello di prima squadra – aggiunge Paciotti – paghiamo gli infortuni pesanti di Giulia Bonaccini e Nagaja Sardelli, oltre che la partenza di Sara Rinaldi, andata a San Giovanni Valdarno in A2. Abbiamo un grande staff: David Fattorini e i suoi assistenti sono molto attivi, non solo per il lavoro da fare sul parquet ma anche per iniziative mirate alla crescita del nostro movimento. Non possiamo che ringraziare per tutto questo. Infatti – ha detto ancora Stefania Paciotti -, c’è grande armonia e coesione nella nostra società, prima squadra e giovanili si sostengono e partecipano reciprocamente alle partite le une delle altre. Anche questo è un motivo di orgoglio".

L’Aymarà group torna in campo sabato 4 gennaio a Ponte Buggianese, casa del Nico Basket, per poi chiudere il girone di andata al PalaOrlandi, ospitando Perugia. Stiamo parlando delle prime due forze del campionato, partite sulla carta proibitive ma da onorare la massimo. C’è però un’altra data cerchiata in rosso nel 2025 del Costone: domenica 26 gennaio, in occasione del match con Pontedera, si tiene un open day con giocatrici, allenatori e personalità di spicco della pallacanestro femminile, coinvolgendo nell’evento le scuole di Siena.