Basket Serie B Interregionale. Arriva Lucca: la Mens Sana va a caccia della cinquina. Ragusa: "Sfruttiamo il fattore campo e il nostro pubblico»

Domani alle 21,15 (posticipo di 15 minuti dovuto agli impegni del settore giovanile) la Mens Sana va a caccia di quello che sarebbe un risultato clamoroso. I biancoverdi infatti, battendo Lucca, coglierebbero la quinta vittoria di fila, la sesta nelle prime sette giornate. Ma non sarà affatto facile perché l’avversario è uno di quelli che punta ai primi posti ed in più vorrà riscattare il ko contro la Virtus dell’ultimo turno. A parlare del bel momento della squadra di Betti il centro Jacopo Ragusa (nella foto), tra i protagonisti del successo di Castelfiorentino. "E’ stata una vittoria fortemente voluta che ci ha permesso di allungare il nostro momento positivo – ha detto il numero 7 della ‘Note di Siena’ -. Abbiamo lavorato tanto sui nostri avversari insieme allo staff la scorsa settimana e i risultati si sono visti. E’ stata una gara che ci ha dato spunti importanti anche nelle cose che ancora non facciamo bene. Domani ci aspetta una partita difficile e che dovremo essere bravi a condurre dal punto di vista emotivo e tecnico". Il segreto per provare a battere una corazzata come quella lucchese sta tutto nell’approccio. "Dovremo cercare di alzare i ritmi e il nostro livello fisico perché l’avversario è di grande livello. Cercheremo di sfruttare il fattore campo e il nostro pubblico che ci è sempre vicino e che spero che anche domani possa venire in grande quantità a sostenerci". Il centro ex Roseto si sta ambientando bene nel gruppo e con Prosek forma una ottima coppia di lunghi. "E’ stato facile entrare in questo gruppo grazie ai miei compagni. All’inizio ho avuto qualche problemino fisico ma piano piano sto ritornando in una buona condizione". La società biancoverde nel frattempo ha espresso solidarietà e vicinanza, tramite il direttore generale Riccardo Caliani, al collega dg dell’Alqueria Valencia Basket Club Andreu Casadevall, club col quale esiste un rapporto antico a livello di settore giovanile. "Le immagini che ci arrivano della tragedia dell’alluvione che ha colpito la città di Valencia – sottolinea la Mens Sana - hanno scosso tutto il mondo, così come le immagine dell’Alqueria trasformata in centro accoglienza per le persone che sono state evacuate".

Guido De Leo