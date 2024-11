Basket Serie B Interregionale. Costone a San Miniato per battere il ‘mal di trasferta’. Terrosi sicuro: "Concentrati e vogliosi di fare bene»

Sfida impegnativa ma con la voglia di riprendere a fare punti anche lontano da casa. Dopo due sconfitte consecutive in trasferta, il Costone va a fare visita a San Miniato: palla a due alle ore 18; Posarelli di Grosseto e Rossetti di Rosignano Marittimo gli arbitri dell’incontro. "San Miniato è una squadra giovane e con tanti giocatori di talento. Hanno dimostrato di essere tra le migliori squadre di questa Serie B e noi ne siamo perfettamente consapevoli. Ci aspetta una partita intensa e fisica, per questo abbiamo detto ai ragazzi di tenersi pronti alla battaglia". Parole di Gianni Terrosi (nella foto), assistant coach del Costone, a cui è stata affidata la consueta presentazione della partita alla vigilia dell’incontro. "Stiamo bene, questo è il dato più importante – ha detto ancora Terrosi -. Dopo il passo falso di Cecina, era importante rialzarsi e lo abbiamo fatto alla grande contro Spezia in casa. Nell’ultimo turno di campionato – ha detto ancora il tecnico gialloverde – abbiamo visto per 34 minuti la versione migliore di noi. Poi abbiamo avuto un calo di concentrazione di 5-6 minuti, ma in un certo senso forse era fisiologico. Questa settimana, in ogni caso, ho visto i ragazzi concentrati in allenamento e vogliosi di fare bene". Importante quindi non concedersi ulteriori cali di tensione, specie fuori casa dove, in un campionato così equilibrato, bisogna sempre avere il massimo dell’attenzione e dell’applicazione. "Se la squadra ha preso consapevolezza di qualcosa è che la nostra forza è il gruppo. Ed è quello su cui vogliamo puntare", ha concluso la sua presentazione Gianni Terrosi. Di fronte il Costone troverà una squadra ferita e vogliosa di rivincita dopo la dolorosa sconfitta di rimonta subita nel derby con Empoli (82-80 il risultato finale in favore della capolista). "Sarà una partita difficile – ha detto il coach di San Miniato Gabriele Martelloni -. Il Costone, secondo me, come talento offensivo è la squadra migliore del campionato. Difensivamente, dovremmo essere quasi impeccabili per portare a casa la partita. Mi aspetto una grande affluenza – ha detto ancora Martelloni -. Il palazzetto dovrà essere il nostro sesto uomo. Prendere due punti sarebbe il massimo a livello morale".

AF