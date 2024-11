Basket serie B Interregionale - La "conclusione del rapporto» decisa per cambiare l’inerzia. Per adesso squadra affidata di vice. Cantini Lorano, coach Lilli già al capolinea

La decisione maturava già da giorni: la Cantini Lorano Olimpia Firenze Basket che partecipa al campionato di serie B interregionale dà notizia della "conclusione del rapporto con Simone Lilli", il capo allenatore, "ringraziandolo per l’impegno e la dedizione dimostrati durante la sua permanenza e gli augura i migliori successi per il futuro". La conduzione tecnica della squadra è affidata temporaneamente agli allenatori in seconda: Marco Armellini e Gennaro Nudo. Dopo sei turni di campionato i gialloblù sono ultimi in classifica con 2 punti, frutto di una sola vittoria ottenuta nella seconda giornata nei confronti della Mens Sana Basketball, e di cinque sconfitte: le ultime quattro consecutive; un bilancio decisamente non i linea con le aspettative.

"Pur nel rispetto della professionalità di Simone Lilli – afferma il presidente della società Sergio Masi – abbiamo pensato che fosse necessario un segnale forte a tutto l’ambiente per non compromettere una stagione nella quale crediamo ancora di poter recitare un ruolo da protagonisti. Purtroppo siamo venuti a trovarci in una situazione di classifica assai complicata dalla quale dobbiamo tirarci fuori prima possibile".

Circa il nome del sostituto Masi aggiunge: "Stiamo cercando una figura che non sia una scommessa ma un allenatore di comprovata esperienza che possa ridare stimoli e motivazioni ad un gruppo che secondo noi non ha avuto finora modo di esprimersi secondo il suo potenziale. Siamo alle prime giornate di campionato ma non potevamo attendere ancora, il rischio era quello di non poter più recuperare. Siamo certi di aver messo assieme una buona squadra e vogliamo tornare in primo piano. Nel frattempo ci siamo affidati ai due vice allenatori con la speranza di poter rialzare la testa già a partire dalla prossima gara, in programma domenica prossima alle 20.30 al PalaFilarete contro la Virtus Siena". "A questo proposito – ha concluso – invito tutti i tifosi a venire a sostenerci; in un momento come questo abbiamo ancora più bisogno di loro".

