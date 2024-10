Basket Serie B Interregionale. La Stosa Virtus chiede strada all’Etrusca San Miniato. Braccagni: "Partita tosta e fisica, dobbiamo dare tutto»

La Stosa Virtus va alla ricerca del primo successo stagionale: oggi pomeriggio alle 17.30 al PalaCorsoni i rossoblù di coach Evangelisti affrontano l’Etrusca San Miniato con l’obiettivo dichiarato di centrare la vittoria. Di fronte al pubblico amico i rossoblù vogliono riscattare la sconfitta subita a Empoli all’esordio in campionato, ma per battere i pisani questa sera servirà una Virtus concentrata, aggressiva e continua per tutti i 40 minuti. L’Etrusca infatti arriva a Siena in grande fiducia dopo aver disputato un ottimo pre campionato e soprattutto dopo il netto successo ottenuto all’esordio contro La Spezia, battuta di ben 26 punti. Le caratteristiche del team di Martelloni sono note: un basket fatto di tanti possessi, tiri i veloci e tanta aggressività. La Stosa sa bene cosa la aspetta, avendo già affrontato in amichevole nel pre campionato San miniato. In quell’occasione i rossoblu si imposero di circa 10 punti, ma oggi sarà tutta un’altra storia. In settimana la squadra si è allenata molto bene curando soprattutto la parte difensiva. Coach Evangelisti è stato chiaro con i suoi: per competere con le migliori servirà sacrificio e grande abnegazione in difesa e San Miniato è certamente una delle formazioni migliori del girone B.

"L’Etrusca è un’ottima squadra che arriva da una vittoria importante contro La Spezia - afferma il vice coach Braccagni (nella foto) - È una formazione giovane, completa in tutti i ruoli con qualche giocatore anche di categoria superiore come Caglio, Menconi e Capozio, i tre sui quali dovremo stare più attenti. Mi aspetto una partita tosta, molto fisica e intensa, come già ci hanno dimostrato di saper fare nella amichevole precampionato. Dovremo dare il 100% sia a livello mentale che fisico. Noi - conclude Braccagni - sappiamo dove abbiamo sbagliato a Empoli e cercheremo di correggere gli errori fatti per provare a portare a casa i primi due punti in campionato che sarebbero fondamentali soprattutto a livello mentale". Questa sera alla biglietteria del PalaCorsoni, oltre al tagliando per assistere al match odierno, il pubblico rossoblu potrà acquistare anche l’abbonamento stagionale ed i biglietti per il settore riservato ai tifosi rossoblu per il derby Costone-Virtus in programma giovedì 10 ottobre al PalaEstra.