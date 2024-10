Basket Serie B Interregionale. Mens Sana ‘armata’ a Castelfiorentino. La sfida degli ex. Coach Betti: "Avversario giovane, mettiamoci intensità»

Torna in campo la ‘Note di Siena’ Mens Sana che oggi alle 18 fa visita a Castelfiorentino, ex squadra di coach Betti, del play Beli (entrambi nativi del comune in provincia di Firenze) e dell’ala Pucci. "Per me è indubbiamente una partita speciale per tantissimi motivo ma per noi come squadra è una partita molto importante. Vogliamo vincere dopo un successo pesante come quello di domenica scorsa contro San Miniato". Gli avversari in classifica hanno due punti, frutto della vittoria di due settimane fa contro la Virtus ma sono tutt’altro che una squadra arrendevole come dimostrano le ottime prestazioni fatte. "Castelfiorentino viene da ottime prove e i risultati che ha ottenuto non sono veritieri – ribadisce Betti (nella foto) -. In quasi tutte le partite hanno condotto per poi cedere solo nel finale. Sono una squadra giovane con tanti ragazzi del vivaio, e questo non può che farmi piacere, e molto rinnovata oltre che ben allenata da un amico e collega che conosco sostanzialmente da sempre". Per vincere però la Mens Sana dovrà fare tesoro degli errori commessi contro l’Etrusca Basket e giocare 40 minuti di livello. "A noi servirà una partita intensa, per continuare nel percorso di crescita che è ancora fatto di alti e bassi anche all’interno della stessa partita". Infine sui tifosi, previsti in massa in una delle trasferte più vicine. "So che verranno tanti tifosi e per noi è un grande stimolo averli al nostro fianco anche in trasferta". Unico assente certo oggi, tornando a questi di campo, il play Tilli, out per un problema muscolare. Dalla gara di oggi intanto la diretta televisiva sarà su RadioSienaTv.

La Mens Sana Basketball ha infatti raggiunto un accordo con il gruppo editoriale RadioSienaTv per la trasmissione in diretta in esclusiva di tutte le partite in trasferta della stagione sportiva24/2025. Grazie a questo accordo sarà possibile vedere i biancoverdi sia sul canale 91 del digitale terrestre che in streaming sul sito www.radiosienatv.it. Le partite casalinghe saranno invece sempre disponibili sulla piattaforma Starplane, gratuitamente per gli abbonati e al costo di 10 euro per i non abbonati, e in differita in esclusiva su Siena tv ogni lunedì alle 21,30.

Guido De Leo