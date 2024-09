Basket Serie B Interregionale. Mens Sana, il veterano Vittorio Tognazzi indica la strada: "Amichevoli importanti, servono in vista dell’esordio»

Agli ordini di coach Paolo Betti la ‘Note di Siena’ Mens Sana prosegue la preparazione alla palestra Lambardi di Colonna San Marco. L’obiettivo è quello di arrivare pronti alla prima palla a due della stagione, seppur in amichevole, prevista per martedì prossimo a Colle Val d’Elsa contro la locale squadra di serie D. A fare il punto della situazione in casa biancoverde la guardia Vittorio Tognazzi (nella foto), uno dei veterani del gruppo giunto alla quinta annata consecutiva in prima squadra.

"Siamo contenti di poter fare la serie B Interregionale – le parole del numero 42 della Mens Sana -. Sappiamo che è un campionato molto difficile ma speriamo di aver costruito una squadra competitiva. Le amichevoli ci serviranno per arrivare al 29 settembre pronti per le partite che contano, ovvero quella dell’esordio in campionato contro Arezzo". Uno zoccolo duro importante del gruppo è rimasto e sarà sicuramente importante per insegnare ai nuovi cosa vuol dire giocare nella Mens Sana. "La voglia di noi reduci della passata stagione è quella di trasmettere ai nuovi compagni i valori di coesione e unità di intenti che lo scorso anno ci hanno portato a giocare un grande campionato e ad arrivare a gara cinque di finale promozione. Un traguardo insperato quando impossibile da pronosticare alla vigilia ma raggiunto grazie all’unità del gruppo. I ragazzi nuovi mi sembrano degli ottimi innesti e avremo modo di legare durante la preparazione". Sarà la stagione dei sei derby cittadini già in regular season come due anni fa. "I derby sono sicuramente un fattore importante e fa piacere giocarli. Credo che rispetto alle altre due senesi partiamo leggermente dietro visto che sia Virtus che Costone hanno quasi tutti i giocatori abituati a giocare a questo livello. Hanno più esperienza noi, il campionato in generale è molto competitivo quindi ci sarà da lavorare tanto per essere competitivi da subito ed adattarci al nuovo livello". Dopo la partita di Colle, la seconda amichevole è calendarizzata per sabato 7 settembre (orario da definire) sul campo di San Miniato. Quattro giorni più tardi di nuovo in campo, questa volta a Firenze, l’11 settembre alle ore 20 sul parquet dell’Olimpia Legnaia, altro team di serie B Interregionale.

