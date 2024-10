Basket serie B Interregionale, non bastano Zhytaryuk e D’Ambrosio. Olimpia, momento da dimenticare. Terzo ko consecutivo con Pesaro

Olimpia Castello

70

Loreto Pesaro

79

OLIMPIA: S. Conti 14, Castellari ne, L. Conti ne, Grotti 8, Gianninoni 3, Alberti 2, D’Ambrosio 14, Bellini 8, Garuti 5, Zhytaryuk 16. All. Zappi.

LORETO PESARO: Delfino 17, Cevolini ne, Battisti 5, Cipriani 4, Mattioli ne, Tognacci 7, Santucci 24, Aglio 11, Broglia 9, Gulini, Jareci 2. All. Ceccarelli.

Arbitri: Antonelli e Pompei.

Note: parziali 12-24; 30-50; 48-59.

Altro fine settimana amaro per l’Olimpia Castello di coach Mauro Zappi, che scivola a domicilio contro Loreto Pesaro e incappa così nella terza sconfitta consecutiva che affossa i nerazzurri al terzultimo posto nella division E di Interregionale: per capitan Zhytaryuk e soci è il secondo ko in fila casalingo.

Ora diventa cruciale la prossima sfida sul campo di Teramo, fanalino di coda, tanto per risalire la china quanto per ritrovare una consapevolezza di gruppo che sembra essersi incrinata da qualche tempo. Domenica alle 18 si andrà di scena in terra abruzzese e l’imperativo è costanza di rendimento sui 40’ di gioco, aspetto sul quale il tecnico sta cercando di puntare in un campionato tanto competitivo.

Le altre gare: Roseto 2020-Recanati 76-83, New Flying Balls-Bramante Pesaro 60-64, Virtus Civitanova-Attila Porto Recanati 52-78, Valdiceppo-Senigallia 93-67 e Vigor Matelica-Teramo a Spicchi 83-71.

La classifica: Recanati 10; Valdiceppo e Vigor Matelica 8; Bramante Pesaro, Virtus Civitanova, New Flying Balls, Attila Porto Recanati, Loreto Pesaro e Senigallia 6; Olimpia Castello e Roseto 2020 4; Teramo a Spicchi 2.

Giacomo Gelati