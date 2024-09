Basket Serie B Interregionale. Zeneli spinge il Costone: "Ho sensazioni molto positive. Ci stiamo applicando tutti, possiamo fare davvero bene»

"Ho sensazioni molto positive. Sono felice di essere riuscito finalmente a giocare per due anni di fila nella stessa squadra". Inizia così l’intervista a Franci Zeneli (nella foto) pubblicata sui canali social del Costone. "Grazie al cambiamento dei regolamenti, posso continuare la mia esperienza in gialloverde", ha proseguito il centro di origini albanesi rimarcando la sua visibile soddisfazione per essersi stabilito al Costone. Tornando al campo, Zeneli si è detto "molto fiducioso. C’è tanto entusiasmo e ci stiamo allenando bene. Ci stiamo applicando tutti e siamo tutti a disposizione. L’allenatore è contento, per quello che vediamo noi. Per questo sono fiducioso – ha aggiunto -. Se continuiamo così, possiamo fare molto bene". Domani a Ponte Buggianese, alle 18, il Costone affronta anche la prima amichevole di pre-season contro la Herons Montecatini. Ma, guardando più avanti, per quanto riguarda le aspettative stagionali, Zeneli ha sottolineato come "quello di quest’anno sarà un campionato molto più complicato rispetto a alla scorsa stagione. Affrontiamo squadre molto attrezzate. Non c’è nessun avversario in grado di ammazzare il campionato, come potevamo essere noi e Prato l’anno scorso. È un campionato molto equilibrato – ha proseguito Zeneli -. La formula prevede una prima fase piuttosto corta e, in questo contesto, gli errori si pagano. Nessuno si può permettere di perdere punti per strada". Una stagione densa di emozioni anche perché condita dai derby con Mens Sana e Virtus. "Non lo dico perché sono un veterano o altro. Personalmente ne sono fermamente convinto: i derby non sono partite come le altre – ha detto Zeneli -. Vanno affrontati con tanta grinta e tanta voglia di vincere. Fattori che possono fare la differenza – ha concluso -, tanto quanto il livello tecnico che si vede in campo".

AF