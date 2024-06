Basket serie B: l’accordo con Ferrara Basket e il presidente Maiarelli. Alberti responsabile marketing. E’ un ritorno dopo gli anni al Kleb

In attesa di novità sul fronte di un eventuale approdo in Serie B Nazionale, si rafforza la compagine societaria di Ferrara Basket 2018, e lo fa con un volto noto agli appassionati biancazzurri. Stiamo parlando di Paolo Alberti, bolognese classe 1971, che da ieri è il nuovo responsabile marketing della società presieduta da Riccardo Maiarelli. Un ritorno che era nell’aria già da un po’ di tempo, e che è stato salutato positivamente anche dalla tifoseria sui social: Alberti, infatti, ha lavorato col medesimo ruolo tra il 2019 e il 2021 in epoca Kleb Basket, portandolo al periodo più florido della sua esistenza, perlomeno sul piano economico. Tantissime furono le aziende che affiancarono il Kleb in quel periodo, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia di coronavirus: nell’ottica della costruzione di una struttura societaria sempre più efficiente, Alberti lavorerà a stretto contatto con il reparto comunicazione e la direzione generale di Ferrara Basket. "Diamo il benvenuto a Paolo nella nostra squadra, il suo ingresso testimonia la volontà della società di strutturarsi ancora con più forza. Il suo ruolo sarà fondamentale nel reperimento di nuovi potenziali partners interessati ad accompagnarci in questa avventura che si sta facendo sempre più stimolante", le parole del presidente Riccardo Maiarelli.