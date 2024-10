Basket Serie B Nazionale. La San Giobbe Chiusi davanti all’ostacolo Pielle Livorno. Coach Zanco: "Approccio forte e senza alcuna paura»

San Giobbe Chiusi in campo a Livorno, in casa della Pielle, per la terza giornata di campionato. Palla a due alle 18, arbitreranno Giovagnini di Torino e Mammola di Chiavari. "Affrontiamo una squadra ben attrezzata – ha detto alla vigilia coach Zanco (nella foto) –, costruita per provare a vincere il campionato. Come è stato con Montecatini, dovremo continuare il nostro percorso di crescita, andare in un campo molto caldo, probabilmente il più caldo della Serie B, ed essere pronti ad una partita tosta e dura. Specialmente dal punto di vista mentale dovremo fare un salto di qualità e riuscire a giocare nonostante un’atmosfera calda, cosa che ci è riuscita meno mercoledì". C’è ancora rammarico per come è finita mercoledì scorso: "Il rammarico è grande, ma sono orgoglioso di quello che hanno fatto i ragazzi – ha aggiunto Zanco –. Abbiamo approcciato bene la gara, risposto al fuoco, dal punto di vista fisico, di Montecatini. Poi alcune decisioni arbitrali nel momento topico non ci hanno aiutato e da lì ci siamo fatti innervosire troppo e la partita ci è scappata via. Il divario finale probabilmente non rispecchia l’andamento della gara, ma tirando con percentuali così basse, soprattutto in trasferta, diventa difficile rimanere attaccati fino alla fine".

Le chiavi del match: "L’approccio. Dobbiamo iniziare forte e dobbiamo essere bravi a non cadere nelle furbizie dei nostri avversari. Ho chiesto ai ragazzi di non avere paura di niente e di essere decisi nelle loro scelte e nei loro tiri perché avremo occasioni e dovremo essere bravi a sfruttarle". Intanto il presidente Giuseppe Trettel, ieri mattina a Bologna, è stato eletto come membro dell’assemblea della Federazione Italiana Pallacanestro presieduta da Francesco Maiorana, per il prossimo quadriennio olimpico 2024-2028: "Questa elezione è il giusto riconoscimento per quanto stiamo facendo di buono come società" ha detto il presidente.