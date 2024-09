Basket Serie B Nazionale. La San Giobbe Chiusi vince il torneo di Civitavecchia. Raffaelli: "Bravi a gestirla bene fin dai primi possessi»

Il torneo di Civitavecchia va alla San Giobbe Chiusi che in finale regola la Virtus Roma, neo promossa in B Nazionale, col punteggio finale di 73-67. Una gara praticamente sempre in controllo per gli uomini di coach Zanco, capaci anche di gestire vantaggio importanti nella parte centrale del match. Nel quarto finale Roma, sotto di dieci punti era arrivata anche al meno tre ma in quel momento di difficoltà la classe di Renzi, premiato poi mvp del torneo, e di Raffaelli sono state decisive per portare a casa il successo nella seconda sfida della due giorni trascorsa sul litorale romano. Importante anche la precisione ai liberi per i chiusini, che hanno stoppato sul nascere il generoso tentativo romano di allungare la sfida.

"Vincere fa sempre piacere – ha detto Raffaelli al termine del match – ci aspettavamo una partita tosta e molto fisica contro un avversario di livello come la Virtus Roma. Siamo stati bravi a mio avviso a gestirla bene fin dai primi possessi e a fare bene le cose che avevamo preparato. Alla fine siamo calati, come era nella logica delle cose e Roma è stata brava a rientrare a contatto come ci si poteva aspettare. Però a parte qualche palla persa di troppo nel finale credo che siamo stati bravi a gestire il rientro dei nostri avversari e a portare a casa la partita perché vincere è sempre importante". Questi i punteggi personali della San Giobbe Chiusi: Baldi 5, Criconia 7, Ceparano 6, Renzi 21, Longetti ne, Chapelli 11, Ius 4, Sacchettini 2, Gravaghi 6, Raffaelli 9, Lombardo 2, Di Matteo ne. Mercoledì Renzi e compagni torneranno in campo per la sfida casalinga contro la Stella Ebk Roma. Sabato invece prevista una trasferta a Piombino per l’ultimo test amichevole del lungo precampionato.