Basket serie B nazionale, l’esterno è stato sottoposto a un delicato intervento al ginocchio. La Virtus conferma anche Fiusco: "Ripagherò la fiducia della società»

Cinque i giocatori finora confermati dalla Virtus Imola. Dopo Magagnoli, Morina, Masciarelli e Valentini, è il turno del play guardia Gianmarco Fiusco, il giocatore rimarrà alla Virtus anche per la prossima stagione.

Fiusco era arrivato in giallonero a gennaio, sfortunatissimo, perché si è infortunato subito a un ginocchio ed è stato poi successivamente operato, saltando la seconda parte di stagione e non potendo giocare agli ordini di Mauro Zappi.

"Fiusco aveva già firmato lo scorso anno il contratto per questa stagione – commenta il direttore sportivo Carlo Marchi – e siamo ben felici che il suo percorso di riabilitazione stia procedendo molto bene. Siamo sicuri e certi che sarà un giocatore importantissimo per noi perché ha capacità tecniche non indifferenti e in più può giocare in diversi ruoli che non è una cosa da poco. Riponiamo in lui tante aspettative, senza forzare con i giusti tempi di recupero".

Essere confermati dopo un infortunio non è cosa da tutti.

"Volevo ringraziare la società per l’enorme fiducia – le parole di Gianmarco – che mi sta dando in questo periodo. Sono supercarico e pronto per l’inizio della nuova stagione. Non vedo l’ora di ritrovare i tifosi carichi al palazzetto a sostenere la squadra. Ci vediamo a settembre".

a. m.