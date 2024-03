Basket Serie C. Costone: entusiasmo da derby vinto, ma piedi per terra. Domani pomeriggio la trasferta sul parquet di Firenze

Giornata di vigilia quella di oggi per il Costone che, domani alle ore 18:30, sarà di scena al PalaCoverciano di Firenze per affrontare la Polisportiva Pino nel quarto turno, l’ultimo del girone di andata, di poule promozione. I gialloverdi, ancora imbattuti nella seconda fase del campionato, sono reduci dalla super affermazione nel derby con la Mens Sana ed hanno tutte le intenzioni di continuare a premere sull’acceleratore. Anche perché un successo a Firenze blinderebbe definitivamente la qualificazione ai playoff per la squadra di Maurizio Tozzi. Un traguardo preventivabile ad inizio di poule promozione ma niente affatto scontato: la forza del Costone, al di là della tecnica individuale decisamente sopra la media, è anche quella di rispettare ogni tipo di incontro e di avversario, preparandosi al meglio per gli appuntamenti che contano. Un elemento che denota grande umiltà, fattore da non sottovalutare mai nelle squadre che hanno ambizioni di vittoria, e che rappresenta sicuramente una delle chiavi di lettura dei successi costoniani. Unito all’esperienza e all’attitudine dei componenti del roster gialloverde. Così è stato nel derby con la Mens Sana, per esempio, ma non solo. Insomma, ci sono tanti elementi che consentono al Costone di guardare con fiducia ai prossimi impegni. Da affrontare sempre con la mentalità sin qui dimostrata. A partire dalla trasferta al PalaCoverciano, parquet ostico perché, tra le mura amiche, Pino sa esaltare le proprie doti offensive: i gigliati hanno infatti il secondo miglior attacco del campionato, dietro alla Mens Sana, con 77 punti di media a partita. Vietato poi sottovalutare le motivazioni della squadra di coach Miniati, reduce dall’importante vittoria di Prato che ha riacceso le speranze dei fiorentini nella loro rincorsa ad un piazzamento playoff. AF