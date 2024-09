BASKET, VERSO L’INIZIO DEL CAMPIONATO DI SERIE B INTERREGIONALE. Grintosa e determinata: la Tarros fa sua l’amichevole di Lucca. "Bella prestazione»

LUCCA

83

TARROS SPEZIA

87

LUCCA: Landucci, Lippi 10, Garrone, Barsanti 12, Tempestini 10, Del Debbio 16, Dubois, Vignali, Brugioni 8, Pierini 16, Candigliotta, Trentin 11, All. Olivieri.

TARROS SPEZIA: Carpani 21, Pettinaroli 12, Ramirez 8, Gogishvili 1, Merlo 9, Leporati ne, Morciano 21, Giazzon, Tedeschi 6, Dias 9. All. Diacci.

Parziali: 24-22, 44-50, 59-69.

LUCCA – E’ tutta un’altra Tarros. Più tonica, più solida, insomma, più squadra, al netto del successo ottenuto a Lucca. Ma si sa che vincere aiuta a vincere e soprattutto alimenta la fiducia. Solo 20 giorni fa al PalaSprint contro lo stesso avversario, quella bianconera era ancora una squadra slegata, con Fazio (ieri assente) e compagni che in pratica si stanno conoscendo solo da un mese. Ieri al PalaTagliate si è vista una Tarros che inizia a recepire i comandamenti di coach Davide Diacci. "Il risultato, pur positivo, è relativo – spiega Diacci – mi voglio soffermare sulla prestazione dei ragazzi che hanno fatto un altro passo in avanti. Riusciamo a difendere meglio il ferro ed anche a livello fisico siamo cresciuti. L’obiettivo è arrivare ad il giusto potenziale per competere con gli avversari. Ci vorrà ancora tempo ma siamo sulla strada giusta. Ora la squadra riesce ad alzare il ritmo in ogni parte del campo". Ieri a Lucca qualche problemino al ginocchio per Merlo tanto che Diacci ha poi messo Carpani in regia per oltre 15’ ed il ragazzo bolognese se l’è cavata egregiamente. Da domenica il via al campionato: per la Tarros debutto a San Miniato.

G.S.