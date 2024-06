Divisione regionale 1: fatale il ko 56-61 con le 4 Torri Ferrara. Giardini Margherita, niente C. La cavalcata finisce in semifinale

Giardini Margherita

56

4 Torri

61

Giardini Margherita: Minghetti 4, Bisi 2, Baccarini 5, Trazzi 5, Nanni 6, Argenti 4, Elio 8, Fabbri 6, Ziglio, Grassi 5, Cattelani, Artese 12. All. Lanzi.

4 Torri: Bianchi 12, Caselli 8, Pusinanti 12, Beccari 7, Gavagna 2, Bertocco 3, Ciaroni 4, Cristoni ne, Bonfà ne, Verrigni 8, Ghirelli 3, Salih 2. All. Villani.

Arbitri: Cascioli e Benini.

Note: parziali 15-20; 28-35; 43-43.

Ha termine contro la 4 Torri Ferrara la straordinaria cavalcata dei Giardini Margherita (23-10 il bilancio stagionale), che alzano bandiera bianca nella semifinale del girone ‘Romagna’ di Divisione Regionale 1 e dicono addio alle chance per un posto in serie C: la finale sarà Argenta-4 Torri. Gambe ad alta intensità nei primi giri di cronometro, col granata Bianchi (10 punti nel primo quarto) che preme sull’acceleratore per l’11-17 che i ‘Gardens’, sùbito in bonus, sembrano accusare specialmente nel computo dei rimbalzi. Baccarini ed Elio tolgono le ragnatele dopo tanto digiunare, prima dei liberi di Bisi che riportano i bolognesi a -2. A inizio secondo quarto le polveri sono bagnatissime per oltre 4’, con Gavagna che firma il +7 estense e con Bologna che riesce a sbloccarsi con Artese, ma faticando nel ginepraio difensivo degli avversari. Tripla di Ghirelli, replica di Elio: i biancoblù restano sulla scia, ma l’improvviso blitz del tandem Caselli-Pusinanti dà la spallata a ridosso della sirena. A questo punto cambiano registro i Giardini a inizio ripresa, con Baccarini, Artese e Trazzi che alzano i giri del motore, allungano la difesa e ricuciono il gap fino a -2, rimettendosi sui binari del match. Così, dopo un inseguimento durato 33’, è Argenti ad appoggiare al vetro il cesto che vale il primo vantaggio ‘Gardens’ (47-45), che prova a suonare la carica finale. Tripla e recupero di Verrigni, contropiede di Bianchi e Ferrara rovescia nuovamente l’inerzia obbligando coach Lanzi al time-out (47-52), con 4 giri di cronometro ancora da giocare. Due tecnici per proteste comminati a Nanni e Minghetti per proteste infiammano il finale e i granata ne approfittano a piccoli passi per solcare il +5. Fabbri fa -3, sbaglia la tripla del pareggio e di là la tripla di Beccari chiude i conti a 34" dalla fine.

Giacomo Gelati