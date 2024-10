Domani scatta l’iniziativa in memoria del giovane scomparso. E il ricavato andrà in Africa. In campo i fotografi in nome di Nicolò Ulivi

Da domani alle 20, in occasione di Unieuro Forlì-Tezenis Verona, avrà inizio il concorso di fotografia sportiva ‘Un click per Nick’, in memoria di Nicolò Ulivi (nella foto). Organizzato dalla redazione del portale online Piazzale della Vittoria, "vedrà devolvere, per scelta della famiglia, l’intero ricavato da iscrizioni e successiva vendita delle foto in concorso, all’associazione ‘Ettore: un sorriso per l’Africa’". Questa è attiva in Tanzania nella ristrutturazione del centro sanitario di Kisawasawa, fondata in ricordo di Ettore Capacci, scomparso all’età di 26 anni, vittima di un incidente stradale. A unire la storia di Ettore a quella di Nicolò lo stesso tragico destino: un incidente alla stessa età. Quello del fotoreporter è avvenuto lo scorso maggio e ha lasciato attoniti i tanti che lo conoscevano nell’ambiente del basket e non solo.

Si confronteranno, durante le partite dell’Unieuro, fotografi amatoriali e professionisti, raccontando le gesta dei protagonisti della pallacanestro forlivese. Il progetto nasce dalla volontà di Piazzale della Vittoria, della Pallacanestro 2.015 e dei genitori di Nicolò, Deris e Albertina, di tenere vivo il ricordo del giovane appassionato di basket e di fotografia. Il concorso è riservato ai primi 38 che completeranno la procedura di iscrizione, prorogata fino alle ore 14 del 3 marzo 2025: https://www.piazzaledellavittoria.it/un-click-per-nick-concorso-di-fotografia-sportiva-alla-memoria-di-nicolo-ulivi/ . I partecipanti presenteranno 4 foto ciascuno al termine di un match casalingo della Pallacanestro 2.015: verrà sorteggiata la partita che potranno seguire a bordo campo con un regolare accredito. La giuria, composta dai fotografi che storicamente documentano la pallacanestro, al termine della regular season decreterà il vincitore. I partecipanti finora iscritti sono Roberto Sintoni, Barbara Taglioni, Giovanni Bergantini, Luca Casadei, Alberto Agnoletti, Moreno Diana, Simone Ragazzini, Luca Del Testa, Chiara Canali, Mario Pierguidi, Nicola Frassineti, Andrea Fiumi, Stefano Rivetta e Gennaro Incarnato.

Gianni Bonali