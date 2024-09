Ferrara Basket ha presentato il nuovo marchio: "Si stanno vedendo i frutti del percorso che stiamo dando alla società». Paolo Alberti: "Un’azienda specchiata nel territorio». Piazzi e Maragno: "Dallo sponsor un segnale importante»

Il matrimonio tra Ferrara Basket e Adamant va oltre il semplice accordo di sponsorizzazione: ad affiancare la prima squadra di basket cittadina vi è infatti un’azienda ferrarese, che ha a cuore i temi della sostenibilità e dell’impegno verso i più giovani. Una notizia da sottolineare, che dimostra il crescente appeal della società, nonostante la mancata promozione dello scorso anno: "Credo che non sia un caso che Adamant abbia sposato il nostro progetto dopo l’acquisizione di Sbf e l’allargamento del movimento giovanile – le parole del direttore marketing biancazzurro Paolo Alberti –, un’azienda così specchiata ed importante nel territorio ha scelto di affiancare il proprio nome a quello della nostra società: motivo per noi di grande orgoglio". "Siamo una realtà nata a Ferrara, con un’attività prettamente internazionale ma ci teniamo a rimanere legati alla città – ha spiegato il Ceo di Adamant, Riccardo Marchetti –, le tematiche che ci stanno a cuore sono quelle dei giovani e della sostenibilità, in quanto nella nostra azienda ci occupiamo di biocarburanti. Quello con Ferrara Basket può diventare un connubio perfetto". Soddisfatti dell’accordo anche Paolo Piazzi e Raffaele Maragno, rispettivamente vicepresidente e consigliere della società: "In Adamant e nella famiglia Marchetti abbiamo riscontrato qualità imprenditoriali ma soprattutto umane, e non è scontato al giorno d’oggi – le parole di Piazzi –. Ci si trova tra persone ed imprenditori seri, questo è un aspetto ancora una volta da rimarcare". Gli fa eco Maragno: "Questo è un ulteriore segnale del bel lavoro che stiamo portando avanti da più di un anno a questa parte, si stanno vedendo i frutti del percorso che stiamo dando alla società. Sono i segnali come questo che ci danno la carica per fare sempre meglio".