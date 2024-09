Ieri la prima squadra allenata da coach Milano è tornata a calcare il parquet della palestra Martin Luther King. Bottegone basket, la stagione può partire

È partita ufficialmente la stagione 2024/25 del Bottegone Basket. Ieri la prima squadra, allenata dal confermatissimo Maurizio Milani, ha fatto il suo ingresso alla palestra "Martin Luther King" di Bottegone: ad accoglierla, tra gli altri, Don Piergiorgio Baronti, figura carismatica della pallacanestro giallonera (e non solo), che ha avuto modo di fare qualche dichiarazione d’intenti. Dopo alcuni giorni introduttivi, "preparatori", di sole sedute d’allenamento atletiche fuori dall’impianto, il gruppo ha iniziato il lavoro vero e proprio, il periodo della preparazione precampionato: alla fase atletica si sono aggiunte le altrettanto fondamentali esercitazioni tecnico-tattiche sul parquet. Prende ufficialmente avvio, quindi, la stagione sportiva 202425, che vedrà la Valentina’s Camicette ambire a un ruolo di maggiore rilievo nel campionato di serie C dopo la bella salvezza ottenuta al termine della scorsa annata agonistica.

A Bottegone, giustamente, si vola basso, ma c’è voglia di stupire, sorprendere tifosi, critici e addetti ai lavori. Tra poco meno di una settimana, gialloneri subito in campo: esordiranno ufficiosamente, infatti, domenica 1° settembre, affrontando in amichevole il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata, rivale di serie B Interregionale, al PalaMelo della città del mobile. La seconda uscita è in programma domenica 8 settembre, in casa del Montemurlo Basket: un altro test valido, probante per mettere a punto schemi e condizione atletica. In attesa di conoscere gli accoppiamenti di Coppa Toscana e avvicinarsi alla "prima" del torneo di serie C, Bottegone saggerà la bontà del proprio roster. C’è molta fiducia nell’ambiente e la speranza di poter trascorrere un’altra stagione positiva, allietata da risultati importanti.

Gianluca Barni