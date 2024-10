Il campionato di serie A2 femminile. Cestistica torna da Benevento con due punti. La difesa è attenta, troppi errori in attacco

Virtus Benevento

34

Cestistica Spezzina

48

(8-15; 12-11; 2-8; 11-14)

VIRTUS BENEVENTO: Lombardi 3, Chiapperino 2, Toffolo 6, Chiovato 9, Landi 3, Franceschini 7, Castagna 4, Robiortune, Lafranceschina. All. Musco.

CESTISTICA SPEZZINA: Mbaye 13, D’Angelo 6, Templari 8, Granzotto 8, Missanelli 7, Moretti 2, Djakhoumpa 4, Varone. N.e Murgese, Candelori. All. Corsolini

BENEVENTO – Bella vittoria della Cestistica Spezzina a Benevento (49-33 il risultato finale) al termine di una gara costellata però da tanti errori sotto canestro da una parte e dall’altra. La Cestistica con un ottimo terzo tempo ha chiuso i giochi, contro una squadra che ha concesso molto alle bianconere. A conti fatti i 48 punti realizzati sono pochi rispetto alle occasioni create nel corso del match, chiuso con un punteggio molto basso rispetto alla media. La nota positiva in casa Spezia sono i due punti conquistati in trasferta, arrivati al termine di una partita condotta sempre in vantaggio. Da sottolineare nel corso della sfida l’ottima difesa contro una squadra attrezzata per salvarsi, ma anche la scarsa lucidità evidenziata in attacco. Alla fine però il risultato non fa una grinza ed è molto importante. Così coach Marco Corsolini a fine partita: "Abbiamo ’spaccato’ i ferri con brutte percentuali al tiro, col rischio di innervosirci mentre invece bisogna mantenere sempre il controllo della situazione. A parte cinque minuti nel secondo quarto, siamo sempre rimasti attenti e compatti. In attacco questa volta ci siamo potuti permettere una prestazione così, se giochi altre squadre in questo modo perdi. L’importante è averla portata a casa, pur con tanti errori". Prossima partita sabato alle 18 al PalaMariotti contro il Jolly Livorno.

Risultati. Ponteggi Salerno- San Salvatore Selargius 69-59, Costa Magnaga-Scotti Empoli 49-56, San Giovanni Valdarno- Torino Basket 77-57, Basket Livorno- Virtus Cagliari 68-56, Moncalieri-Giussano 54-58, Broni- Sanga Milano 77- 48.

Classifica: Valdarno 6 punti, Broni, Cestica Spezzina, Costa Magnaga, Sanga Milano, Livorno e Salerno 4, Moncalieri, Cagliari, Giussano, Torino 2, Selargius e Benevento 0.

