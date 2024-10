Il campione di Boston, mvp delle ultime Finals, posta foto con gli abiti dell’azienda di Valsamoggia. Brown ’porta’ la Macron in Nba. Che vetrina per il made in Bologna

È sotto gli occhi di molti: un Macron Hero si aggira per il mondo. Quando il brand ambassador è tale pur non avendo un accordo di sponsorizzazione con un’azienda, a conti fatti alla festa partecipano tutti. È questo infatti il curioso caso del campione Nba, ed mvp delle ultime Finals, Jaylen Brown, l’ala dei Boston Celtics che negli ultimi match della lega americana tenutisi ad Abu Dhabi ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcune foto che lo ritraggono con indosso capi della Macron: felpe, pantaloni, zaini, magliette, spesso in conferenze stampa e sotto i riflettori del palcoscenico più prestigioso del globo.

Un successo di immagine per l’azienda di abbigliamento sportivo di Valsamoggia che evidenzia il fascino che la stessa sta ottenendo a livello mondiale: tuttavia fra Brown e Macron non sussiste alcun accordo, a sottolineare ulteriormente l’importanza internazionale del Made in Italy e l’entrata di un brand bolognese in un territorio, quello dell’abbigliamento sportivo, dove i colossi americani e tedeschi si prendono la fetta più grande della torta.

È il caso di dire, riportando le parole della celebre pagina sportiva ’La Giornata Tipo’, che Macron ha fatto 6 al Superenalotto senza neanche giocare la schedina: dopotutto se lo slogan di Macron è ‘Work hard, play harder’, i frutti di tanto lavoro sono sulla bocca di tutti.

Giacomo Gelati