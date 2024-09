Il club partecipa all’iniziativa del mercoledì in centro e sarà possibile abbonarsi. Stasera in piazza Saffi per tifosi e bambini

La Pallacanestro 2.015 sarà presenta in piazza Saffi stasera dalle 20 alle 22.30 in occasione dell’evento organizzato dall’amministrazione comunale ‘Famiglie... in Centro’. Sarà infatti allestito un corner biancorosso in cui tutti gli appassionati di basket (nella foto, tifosi in occasione della recente visita di Bob McAdoo) potranno incontrare i giocatori del massimo club forlivese e i tifosi più piccoli potranno anche tirare a canestro e farsi una foto con i loro beniamini davanti a un set dedicato.

Nel corso della serata ci sarà anche l’apertura straordinaria della biglietteria per la sottoscrizione degli abbonamenti per la stagione 2024/25. Proprio in considerazione dell’iniziativa serale, nella giornata odierna la sede societaria in via Corridoni 10 rimarrà chiusa nell’orario pomeridiano (17.30-20), per riaprire regolarmente domani mattina (9-13) e tutti gli altri giorni.

"Ci fa molto piacere che la Pallacanestro Forlì 2.015 abbia voluto aderire a questa bella iniziativa – dichiarano il vicesindaco Vincenzo Bongiorno e l’assessore allo sport Kevin Bravi –; lo sport è sinonimo di inclusione sociale, divertimento e sane abitudini. Ecco perché per noi è importante condividere con le società del territorio questi momenti di aggregazione, pensati per favorire e mettere al centro le nostre famiglie, con il loro fondamentale ruolo sociale". Il general manager Renato Pasquali spiega come sia "importante portare la nostra presenza fra la gente, soprattutto per farci conoscere da chi ancora non ci segue o per chi lo fa marginalmente. Stare a contatto con i nostri tifosi e appassionati ci fa sentire ancora più una squadra, con la necessità, in modi diversi, che ognuno faccia la propria parte".

Gianni Bonali