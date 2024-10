Le pagelle: Tomassini gestisce gli ultimi possessi, Anumba sottotono. Grande super, Camara efficace. Robinson esce per infortunio

Tomassini 6,5. Parte in quintetto e mette a segno tre triple importanti nel primo tempo. Negli ultimi minuti è lui a gestire i possessi in regia e a far partire anche l’ultima azione che culminerà con il canestro di Marini.

Marini 8. La partita con Udine è stata fantastica, di una continuità esaltante. In quella di ieri sera è anche arrivato il canestro della vittoria, un buzzer-beater di lucida freddezza che possono infilare solo i campioni. Mamba.

Anumba 5,5. Una di quelle serate in cui non riesce a essere così efficace in attacco e anche dietro commette qualche errore di troppo. Prova decisamente opaca per uno coi suoi standard di rendimento.

Johnson 6. Un filo meglio di domenica, ma ancora lontano parente di quello visto fino a qualche mese fa. Di sicuro alcuni highlights li sa mettere a segno anche se non è al 100%. In particolare, quel giro dorsale sulla linea di fondo con affondata mancina in stile Shawn Kemp. Sfiora comunque la doppia-doppia con 10 punti e 9 rimbalzi.

Simioni 5,5. Prestazione non sufficiente, figlia di un inizio sottotono e di una prosecuzione in cui non riesce praticamente mai a entrare nel match. In qualche appoggio è anche sfortunato, ma può dare decisamente di più. Finisce con 6 punti, 4 rimbalzi e 2 assist.

Robinson 5,5. La speranza è che quell’affaticamento muscolare che lo ha costretto a dire stop a 5’ dalla fine sia solo un brutto spavento. Se ne saprà di più oggi. Partita grigia dal punto di vista realizzativo (1/7 al tiro), ma vede basket e regala gioielli formato assist (7) a tutti i compagni. Il primo, quello formato bowling in angolo per la tripla di Masciadri, è totalmente senza senso.

Camara 7. Partita di un’efficacia straordinaria in cui unisce la presenza in area a una precisione ai liberi che risulta decisiva. Sul 9/9 totale di squadra il suo 7/7 ha un peso specifico enorme. Il 2/2 a 31’’ dalla sirena è oro puro.

Grande 8. Ci sono delle serate, e quella di ieri lo è stata, in cui Grande è di gran lunga il miglior attaccante di tutta la A2 in uscita dalla panchina. Mano calda come una stufa per tutto il match. 21 punti con 5/7 da tre e 4 assist. Spettacolare.

Masciadri 6,5 . Per lui 2/5 da tre e un buon contributo nei suoi 11 minuti in campo.

Bedetti sv. Poco più di due minuti in campo tra primo e secondo periodo. Ingiudicabile.