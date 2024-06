Le ragazze di coach Bondioli e di Dalè avevano già vinto i campionati regionali. La Bsl si fa onore alle finali nazionali. Bella prova delle Under 15 e 17

Vincere non è mai facile, riuscire a ripetersi è ancor più difficile. Dopo gli eccellenti risultati della passata stagione, in casa Bsl San Lazzaro si celebrano per il secondo anno consecutivo gli eccellenti risultati raggiunti a livello giovanile femminile.

Under 15 e Under 17 entrambe vittoriose nei campionati regionali si sono fatte onore alle finali nazionali di categoria. Le prime a scendere in campo sono state le Under 15 dirette da Rudy Bondioli e dell’assistente Giulio Rocco di Torrepadula.

A San Vincenzo sede della fase finale, le biancoverdi si sono classificate terze nel girone eliminatorio, dopo le sconfitte con Firenze 79-47 e Milano 54-47 è arrivata la vittoria con Frascati 68-67 che ha portato le bolognesi a giocarsi l’accesso ai quarti tramite lo spareggio con Torino vinto dalle piemontesi 41-34. La corsa di Carlotta Ravaglia e compagne si è così fermata tra le prime dodici, un obiettivo comunque importante per una società da sempre all’avanguardia del settore giovanile.

Nel weekend appena concluso è stato invece il turno delle finali Under 17 a Roseto degli Abruzzi. Le ragazze di Paolo Dalè coadiuvato dagli assistenti Gabriele Giuliani e Giulio Rocco di Torrepadula hanno iniziato la fase nazionale con le sconfitte con Trieste per 65-60 e Campobasso per 73-56. Poi sono arrivate le vittorie con Moncalieri 69-44 che è valso il terzo posto nel girone e quella, splendida, nel successivo turno ad eliminazione diretta con Pordenone per 72-51 che lanciato le biancoverdi tra le prime otto. Nei quarti di finale è arrivata invece la sconfitta con Costa Masnaga per 79-55 che ha fermato la corsa di Allegra Mosconi e delle bolognesi.

"Grande soddisfazione per noi, siamo riusciti a bissare le due finali nazionali della passata stagione, con altrettanti titoli regionali conquistati – conferma l’allenatore e direttore tecnico Paolo Dalè – siamo soddisfattissimi di quello che abbiamo fatto e altrettanto convinti che il lavoro svolto paga, ecco perché continueremo, come fatto in questi anni a puntare sulla crescita dalla base del nostro settore giovanile".

Ecco le Under 15 di Rudy Bondioli: Carlotta Ravaglia, Silvia Podda, Sofia Faldini, Alice Legnani, Sofia Milanovic, Alice Vitali, Anita Spiga, Alice Recchia, Linda Gentilini, Ilaria Verebcean, Laura Gubellini, Margherita Sangiorgi, Greta Folegani.

Ecco le Under 17 di Paolo Dalè: Gaia Giuliani, Allegra Mosconi, Noa Campalastri, Martina Pasquini, Arianna Morandi, Elena Sarti, Fabrizia Springer, Sofia Milanovic, Anita Pettazzoni, Rosemary Chukwu, Matilde Malaguti, Sina Baroncini, Sara D’Agostino.

Filippo Mazzoni