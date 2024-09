L’omaggio ad un amico speciale. Serata dedicata a Lello Ginanneschi. Striscione dei tifosi. Frati: "Affezionato ai nostri colori, gli volevamo bene»

Tornare dopo mesi sul parquet di casa è stato qualcosa di unico per la Mens Sana Basketball, accolta da moltissimi tifosi presenti per la presentazione del roster (presente anche l’assessore allo sport Loré) e poi per la partita. Ma il tutto è stato impreziosito dall’intitolazione della serata alla memoria di Lello Ginanneschi, grandissimo tifoso che ha seguito la Mens Sana con affetto ed amore letteralmente dalle stelle alle stalle. "Non potevamo non dedicare un ricordo alla memoria di Lello Ginanneschi – ha detto il presidente della Mens Sana Francesco Frati – che era così affezionato a questi colori e che certamente avrebbe voluto essere ricordato con il sorriso di tutti coloro che gli volevamo bene. Lo stesso sorriso che lui ha sempre avuto. Così ci teniamo a ricordarlo in questa occasione particolare. Abbiamo presentato anche il settore giovanile: un modo un cui tutta la famiglia della Mens Sana si ritrova tutta insieme per festeggiare anche il dato degli abbonamenti, quasi raddoppiato rispetto allo scorso anno. La gente si aspetta tanto da noi e lo sappiamo". "E’ un bel momento perché torniamo a casa e a sentire l’affetto dei tifosi ma anche perché la giornata è dedicata ad una persona che ci manca molto e che era legatissima alla Mens Sana come Lello Ginanneschi. Non ci siamo posti obbiettivi ma soltanto quello di migliorare piano piano e toglierci delle soddisfazioni". Così invece il capitano biancoverde Edoardo Pannini poco prima della palla a due contro Empoli e del ricordo, commosso, di tutto il PalaEstra per Ginanneschi. Prima dell’inizio dell’ultimo test match infatti la cerimonia di ricordo di Ginanneschi con la madre del giornalista prematuramente scomparso che ha ricevuto da Frati e dalla presidente di Lilt Siena Gaia Tancredi, realtà a cui Ginanneschi era particolarmente legato, una targa ricordo. "Le persone passano e si ricordano con riconoscenza e commozione. Ciao Lello" lo striscione della Curva.

g.d.l.