Mercato bollente, Bolognesi osserva: "Per ora niente ritocchi al roster"

Nella A2 che inizia a far follie in sede di mercato, c’è chi aspetta in cima alla montagna forte di un inizio di stagione straordinario. Rbr guarda ai movimenti delle altre squadre con attenzione, ma consapevole che la squadra, in questo momento, non abbia bisogno di essere ritoccata. La conferma arriva da Alessandro Bolognesi. "Parecchie squadre sentono il bisogno di cambiare qualcosa in questo periodo ed è giusto che ognuno operi come meglio crede – dice il direttore tecnico biancorosso –. Noi sappiamo di dover essere sempre vigili su tutto, ma in questo momento non cerchiamo assolutamente niente. La classifica la vedono tutti, il rendimento della squadra è ottimo e non vogliamo toccare in alcun modo la situazione".

Qualche amarezza sull’italianizzazione di Basile c’è. "È un’operazione che ha spostato gli equilibri, è indubbio che sia così. Secondo me è assurdo che un giocatore possa cambiare status durante l’anno, ma le regole sono queste e dobbiamo andare avanti. Pensiamo a noi". In chi rincorre, soprattutto in chi pensa di poter puntare al primo posto, si fa forse strada il pensiero di una RivieraBanca che sarà avversario temibile per il vertice fino in fondo. Ecco perché la ricerca di più opzioni si fa strada in maniera. Rbr sa, invece, che il 12 su 13 è straordinario ma che i margini di miglioramento non sono terminati. Ne è la prova più lampante il recente rendimento di Gerald Robinson.

"Sono contento per lui e per noi – prosegue Bolognesi –. Gerald è un grandissimo professionista ed era dispiaciuto di non poter arrivare a dare quello di cui è capace. È un giocatore con caratteristiche ci sono estremamente utili e che nell’ultima partita co Brindisi sono venute fuori alla grande. Ma non c’è solo lui. La capacità dei singoli di giocare di squadre e poi di colpire con azioni di talento va a grande merito di Sandro Dell’Agnello e dello staff. Tutti si sentono importanti e la chimica è su ottimi livelli".

Domani la squadra avversaria dei biancorossi sarà a Nardò, per una partita da non sottovalutare. "Affrontiamo una squadra di talento – chiude Bolognesi –. Una formazione con due americani come Woodson e Stewart che hanno entrambi 20 punti nelle mani. Poi c’è Iannuzzi, che ho avuto a Napoli ed è uno dei migliori 5 del campionato. Bisognerà fare attenzione, perchè Nardò vorrà riscattarsi dal periodo negativo con una bella partita contro la capolista".

