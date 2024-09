Sconfitta con il Bologna 2016, ma nell’ultimo quarto i gialloneri alzano la voce. Ambrosin e Vaulet, due certezze per Galetti. La Virtus dà buoni segnali anche al PalaSavena

Sconfitta di misura, 73-70, per la Virtus Imola al PalaSavena di San Lazzaro con il Bologna 2016. Sempre sotto (20-17, 42-29, 59-44) i gialloneri hanno provato a ribaltare il match nel finale.

Un match con Masciarelli ancora ai box che deve recuperare per un affaticamento muscolare, mentre Valentini e Magagnoli non erano al meglio. La Virtus ha avuto difficoltà a trovare il ritmo nei primi tre quarti, soprattutto in difesa, nell’ultimo parziale le cose sono andate decisamente meglio contro una squadra che gioca un bel basket.

La nota positiva dell’incontro giocato al PalaSavena e la reazione dopo trenta minuti difficili, ma pure la crescita e la continuità che tutti stanno mettendo a disposizione dsllo staff tecnico. In questo periodo c’è sempre da fare i conti con i carichi di lavoro a cui è sottoposta tutta la squadra. Dopo essersi messo alle spalle un acciacco fisico, Santiago Vaulet continua la sua preseason in doppia cifra, anche a San Lazzaro ha segnato 13 punti, con lui un positivo Anaekwe 16 (miglior marcatore della Virtus), in doppia cigra anche Ambrosin (11).

Sta proseguendo l’inserimento graduale Gianmarco Fiusco, per lui ancora tre punti e un minutaggio sempre maggiore per farlo recuperare post infortunio al ginocchio. Intanto lo staff medico sta valutando gli acciacchi di Masciarelli, Magagnoli e Valentini, tutti e tre saranno al meglio per la prima in campionato.

Mercoledì i gialloneri faranno il loro esordio al PalaRuggi, l’avversario di turno sarà l’Orasì Ravenna affrontato nell’ultimo sabato di agosto, sabato il match a Ferrara. Poi i due test a porte chiuse che porteranno l’esordio in campionato con Fabriano sabato 18, e il 21 il Pergine Valsugana ex squadra di coach Galetti. Altri quattro appuntamenti per migliorare la condizione.

Domenica prossima, alle 18,30, da Elio’s Cafè la presentazione della squadra giallonera e dello staff tecnico. Non è difficile ipotizzare un bagno di folla per Galetti e i suoi uomini, in perfetto stile Virtus.

Il tabellino: Fiusco 3, Morina 6, Valentini 1, Vaulet 13, Magagnoli 5, Vannini , Santandrea , Anaekwe 16, Kadjividi 4, Ambrosin 11, Ricci 8, Galicia 4, Masciarelli ne. All. Galetti.

