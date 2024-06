Serie B, il play Valentini dopo il rinnovo: "Qui mi sento a casa». Virtus, è il giorno delle firme. Sale la quota di Alessandro Fiumi

Quella odierna è una giornata importante per l’assetto societario della Virtus Imola. Oggi dal notaio Tassinari verrà sancito il passaggio di quote appartenute all’imprenditore Luca Sassi. Sassi era entrato a febbraio prendendo il 39,70%; poi qualcosa è cambiato. Il mese scorso la voce del possibile ingresso del promotore finanziario Luca Marchetti. Il presidente Davide Fiumi ha fatto valere il diritto di prelazione e prenderà in carico parte delle azioni appartenute a Sassi negli ultimi cinque mesi, il restante invece passerà ad Alessandro Fiumi che attualmente controlla il 5% ed aumenterà le sue quote. Questa l’attuale composizione societaria al netto del 39,70% da assegnare: Davide Fiumi 43,70%, Alessandro Fiumi 5%, Corrado Passera 5%, Stefano Loreti 3,30% e Renzo Balbo 3,30%.

Sul fronte mercato il club sta corteggiando il lituano dell’Andrea Costa Lukas Aukstikalnis; la guardia piace molto al tecnico Gianluigi Galetti e il direttore sportivo Carlo Marchi sta cercando di trovare la soluzione per portare Lukas in giallonero. Nel mirino degli imolesi c’è pure Flavio Gay, attualmente alla Virtus Cassino con cui ha un contratto per un altro anno; non è da escludere che possa arrivare alla corte di Galetti. È arrivata la conferma del playmaker classe 1997 Luca Valentini, il giocatore vestitosi di giallonero nel mercato invernale, ha rinnovato il suo accordo con la V imolese fino al 30 giugno 2025: "Valentini si è dimostrato un play con ottima visione di gioco – le parole del diesse Marchi –, esperto, pur non riuscendo a dimostrarlo pienamente nelle partite disputate a Imola. Crediamo fortemente in Luca e nel suo potenziale". Ovviamente soddisfatto anche il giocatore che rimarrà in riva al Santerno per un’altra annata: "Sono molto felice di rimanere a Imola per un altro campionato. Ringrazio la società per aver riposto fiducia in me. Nella passata stagione sono arrivato a metà percorso e mi sono subito sentito a casa, non vedo l’ora di tornare in campo conoscere i nuovi compagni, di riabbracciare i tifosi e toglierci tutti insieme delle belle soddisfazioni".