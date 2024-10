Serie B Interregionale: a Civitanova la band di Zappi perde il primato. Conti e Gianninoni non bastano. L’Olimpia si spegne nel finale

Virtus Civitanova

94

Olimpia Castello

88

dopo un supplementare

VIRTUS CIVITANOVA: Santi 5, Montevidoni ne, Buccolini ne, Pavicevic 17, Liberati 7, De Florio 14, Odigie 12, Kiss 4, Kaba 21, Accardi ne, Zilli 14, Luciani. All. Domizioli.

OLIMPIA CASTELLO: S. Conti 21, Castellari ne, L. Conti ne, Grotti 11, Gianninoni 15, Alberti 6, D’Ambrosio 18, Galletti 2, Bellini 8, Garuti, Torri ne, Zhytharyuk 6. All. Zappi.

Arbitri: Ricci e De Angelis.

Note: parziali 15-17; 35-39; 53-60; 82-82.

CIVITANOVA (Macerata)

Si spengono solo alle ultime curve i sogni dell’Olimpia Castello di coach Mauro Zappi, che nella quarta giornata cade al PalaRisorgimento di Civitanova Marche vanificando il primato nel girone dopo il successo nel turno infrasettimanale contro Roseto. Tre le fila castellane la sensazione di aver sgualcito le buone pagine di un romanzo che in trasferta ha visto capitan Zhytaryuk e compagni segnare tanto su un campo ostico (l’Olimpia è il secondo miglior attacco): dove a 26’’ dalla quarta sirena il punteggio diceva +3 per i castellani, che dopo la tripla in extremis di Pavicevic non hanno saputo tenere alta la tensione al supplementare.

Gara sempre sul filo della parità, con pochi strappi e con protagonisti assoluti Pavicevic e Kaba da una parte e Simone Conti, Gianninoni (nella foto) e D’Ambrosio dall’altra. È solo negli ultimi scampoli che l’Olimpia prova a conservare il doppio possesso di vantaggio (71-77), ma la rimonta rocambolesca dei marchigiani spezza il ritmo ai nerazzurri, che nei minuti extra di gara alzano bandiera bianca. Ora due match casalinghi per i castellani.

Le altre gare: Bramante Pesaro-Attila Porto Recanati 83-54, Senigallia-Recanati 68-61, Valdiceppo-Loreto Pesaro 85-83, Teramo-New Flying Balls 71-78 e Roseto 2020-Vigor Matelica.

La classifica: Virtus Civitanova, Recanati e Valdiceppo 6; Bramante Pesaro, Olimpia Castello, Loreto Pesaro, Vigor Matelica, New Flying Balls, Senigallia e Attila Porto Recanati 4; Roseto 2; Teramo a Spicchi 0.

Giacomo Gelati