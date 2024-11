Serie B Interregionale: dopo il successo a Recanati, la classifica assume una connotazione differente. Zappi esalta Gianninoni: "Prestazione strepitosa per Castello»

Teramo a Spicchi

78

Olimpia Castello

90

A SPICCHI: Caroè 26, Moro ne, Marinelli 7, Fabris 7, Tommarelli, Mazzagatti 14, Gaspari ne, Massotti 9, Di Francesco ne, Benzoni 2, Gueye 13, Luponetti ne. All. Stirpe.

Olimpia Castello: S. Conti 18, L. Conti, Grotti 2, Gianninoni 22, Alberti 17, D’Ambrosio 7, Bellini 3, Garuti 9, T 3, Zhytaryuk 9. All. Zappi.

Arbitri: Pratola e Martini.

Note: parziali 16-25; 31-48; 56-67.

La vittoria ha un peso, ma la foto più bella del weekend di Interregionale è quella di un gruppo unito e in grado di reagire al momento di difficoltà. Così l’Olimpia di coach Mauro Zappi rientra da Teramo con 2 punti pesanti e lo fa con uno spirito di coesione determinante per il futuro. "È una vittoria importantissima – spiega il tecnico –, che vale doppio perché si è creata una situazione di classifica per la quale agganciare un altro treno era fondamentale. Per la conformazione della stagione vincere con chi è vicino a te è determinante per la seconda fase: se guardiamo oggi la classifica andremmo alla seconda fase".

Il giusto impatto sulla gara. "Abbiamo approcciato il match in una condizione fisica drammatica perché, al netto della perdurante assenza di Riccardo Galletti, si è aggiunto il problema fisico di Simone Conti, che abbiamo fatto giocare, ma anche di Michele D’Ambrosio. Dico semplicemente bravo a chi ha dato di più anche per i compagni che non c’erano".

Il plauso personale del coach. "Jacopo Gianninoni ha fatto una partita sopra le righe, strepitosa, da playmaker vero. È altrettanto bello però parlare di una squadra che ha giocato con Niccolò Torri e Jacopo Garuti, che sono due ragazzi che nei piani iniziali dovevano fare contorno alla squadra.

Le altre gare: Pesaro-Roseto 62-74, Loreto-Matelica 79-65, Valdiceppo-Ozzano 56-64, Recanati-Civitanova 82-86, Senigallia-Porto Recanati 95-63.

La classifica: Recanati 10; Loreto, Valdiceppo, Ozzano, Civitanova, Matelica e Senigallia 8; Olimpia Castello, Porto Recanati, Pesaro e Roseto 6; Teramo 2.

Giacomo Gelati