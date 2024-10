Serie B Nazionale: la difesa ordinata da Angori dà buoni risultati. La zona e il calore del pubblico: l’Andrea Costa riparte di slancio

Contento del successo ritrovato, il tecnico Matteo Angori si gode i due punti e qualche passo avanti dell’Andrea Costa nella vittoria su Ragusa.

"Il nostro obiettivo era vincere e l’abbiamo raggiunto – analizza –, anche perché dopo le ultime sconfitte e giocando in casa avevamo un po’ di pressione. Ma siamo stati bravi a gestirla nel modo corretto. Abbiamo lavorato tanto sulla difesa per mettere a posto cosa non è andato bene e siamo stati bravi a interpretare la gara prima di tutto difensivamente. Loro giocavano sui cambi e sull’aggressività e siamo stati bravi a punire le loro scelte. La difesa a zona? Ci stiamo lavorando da inizio stagione, dobbiamo migliorarla, ma è una difesa che vogliamo sviluppare".

Il ritorno in campo di Fazzi, l’apporto difensivo delle seconde linee, la grinta di Toniato e, dulcis in fundo il calore mostrato dal pubblico del PalaRuggi sono altri aspetti che hanno contribuito a rallegrare coach Angori.

"A Fazzi avevo chiesto di entrare e fare il playmaker, non avendo ancora le gambe per fare cose difficili e lui è entrato con molta umiltà e voglia di fare. Chi è entrato dalla panchina, come chiedo sempre, ha portato il suo apporto in maniera egregia in difesa, e la fase offensiva è venuta di conseguenza: penso alla prova di Fea che ha fatto la sua miglior partita da quando è con noi. E sottolineo anche la prova difensiva di Toniato che ha cancellato uno come Bertocco. E infine ci tengo a ringraziare il pubblico perchè giocare in una cornice così’, con 40’ ininterrotti di cori, è molto bello".

Quanto alla situazione fisica, non sembrano preoccupare le condizioni di Pavani, fermo per un problema alla caviglia, e dello stesso Toniato, che sul finire della gara riceveva le attenzioni dello staff sanitario. "Pavani è caduto con la caviglia sul piede di un avversario, lo valuteremo, ma non sembra un infortunio importante. Toniato ha sentito indurirsi il bicipite femorale e per questo, visto l’andamento della gara e le prossime partite ravvicinate, ho preferito non metterlo più in campo".

L’Andrea Costa tornerà infatti in campo domani a Casale Monferrato e sabato sera in casa con Capo d’Orlando.