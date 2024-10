Serie B Nazionale. La T Gema mette la terza marcia. Chiarini annienta Cassino: è vetta

BPC VIRTUS CASSINO

72

LA T TECNICA GEMA MCT

89

CASSINO Saladini 14, Beck 10, Ghigo 1, Korsunov, Boev 8, Riva 9, Truglio 9, Conte 7, Teghini 4, Todisco 2, Spadon ne, Mastrocicco ne. All. Auletta.

MONTECATINI Burini 6, Chiarini 31, Toscano 10, D’Alessandro 12, Bedin 4, Acunzo 13, Di Pizzo 6, Savoldelli 4, Gattel 3, Albelli, Cellerini ne. All. Del Re.

Arbitri Roberti e Licari.

Note parziali 11-21, 30-44, 54-71.

MONTECATINI

Al PalaBorrelli di Scauri La T Tecnica Gema va sul velluto: la Virtus Cassino si inchina a un sontuoso Chiarini (31 punti) ed esce sconfitta 72-89. Scatta forte dai blocchi di partenza La T Gema, che conferma le impressioni delle prime due giornate: la squadra di De Re appare da subito solida e in controllo della situazione, concede a Cassino la miseria di 6 punti in 7 minuti e piazza il primo vero break della partita con due bombe consecutive di Chiarini, seguite da un altro centro da dietro l’arco, stavolta di Acunzo, per il +15 termale (6-21).

Sul massimo vantaggio rossoblù del primo tempo qualcosa si inceppa nel meccanismo perfetto dei "leoni", Cassino ne approfitta per riportarsi sotto grazie ad un clamoroso break di 12-0 a cavallo fra primo e secondo periodo che costringe coach Del Re a parlarci su. A riaccendere la luce ci pensa il solito Chiarini: 16 punti in 16 minuti per "jefecito" e il motore montecatinese torna a girare a mille. Grazie ai liberi La T Gema riesce a mettere nuovamente 11 punti di distanza fra sé e i ciociari, chiudendo sul 30-44 il primo tempo.

Sfortunatamente per la BPC l’uragano Chiarini non si esaurisce con l’arrivo dell’intervallo lungo: l’ex Pielle ne mette altri 11 alla ripresa delle ostilità e fa volare gli ospiti. I ragazzi di Auletta restano in piedi anche in mezzo alla tempesta e rientrano fino al -13 grazie alle triple di Riva e Truglio. Ancora una volta la precisione dalla lunetta toglie le castagne dal fuoco per i Del Re boys, i quali riprendono in mano la situazione prima della terza sirena e poi conducono in porto senza patemi la terza vittoria su tre giornate di campionato.

Filippo Palazzoni