A Vicenza ci saranno 12mila spettatori, 1200 da Carrara. In città l’entusiasmo è alle stelle. Tutto esaurito al ’Menti’ e al... maxischermo

Si giocherà in un ’Menti’ sold out questa sera con circa 12mila spettatori sugli spalti. I 10.800 posti a disposizione dei tifosi veneti sono stati polverizzati nel giro di pochi minuti ma, ed è questo il dato più eclatante, anche il settore di Curva Nord destinato ai supporter azzurri ha visto i 1200 tagliandi andare letteralmente a ruba. La ’febbre’ da finale a Carrara è salita davvero a livelli incredibili. Nonostante il giorno feriale gli sportivi apuani hanno dato una risposta senza precedenti. In 484 erano scesi sino a Benevento, stavolta il numero di sostenitori è più che raddoppiato e la Carrarese avrà uno spicchio di stadio tutto gialloazzurro a tifare per lei. La Curva Nord ha allestito due pullman più svariati minivan. Anche i tanti aficionados non appartenenti al tifo organizzato si sono organizzati con pullmini a 9 posti. Non mancheranno naturalmente neppure tante auto private al seguito.

Anche in città l’entusiasmo è incontenibile. I tagliandi gratuiti per assistere alla gara sul maxischermo dello stadio dei Marmi, messo a disposizione dall’amministrazione comunale, com’era giù successo per la semifinale di Benevento, sono andati esauriti in brevissimo tempo, meno di un’ora dall’apertura della biglietteria che stamani resterà chiusa. I cancelli anche stavolta verranno aperti a partire dalle ore 19.30 e la tribuna potrà ospitare 990 spettatori più 8 portatori di handicap e 8 accompagnatori. Intanto la Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, vicina alla società, invita la città a sostenere la squadra. La bandiera della Carrarese fa già bella mostra di sé di fronte al portone di Palazzo Binelli e sul sito ufficiale della Fondazione CrC campeggia in prima pagina ‘Forza Carrarese’.

Per quanto riguarda la prevendita per la gara di ritorno si aprirà presumibilmente domani pomeriggio, dopo che in mattinata si sarà svolta la riunione del Gos. Sarà una vera corsa contro il tempo perché si arriverà al tutto esaurito nel giro di pochi minuti. Allo stadio dei Marmi domenica saranno presenti anche tante personalità. Potrebbe esserci anche il presidente della Figc Gabriele Gravina.

Gianluca Bondielli