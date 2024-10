Ai bianconeri manca solo la rete, restano al comando del girone ma non sono più soli. La Narnese frena il Sansepolcro. Armillei raggiunto dal Pierantonio

SANSEPOLCRO

0

NARNESE

0

SANSEPOLCRO (4-3-3): Vassallo; Carbonaro, Petricci, Adreani, Merciari; Bruschi (65’ Tersini), Gorini, Gennaioli (96’ Barculli); Quadroni, Pasquali, Valori (65’ Mariotti). All. Armillei.

NARNESE (4-3-2-1): Falocco; Mora, Ponti, Blasi, Pinsaglia (62’ Grifoni); Petrini, Marchetti, Manni; Principi (72’ Tramontano), Bagnato; Perotti (87’ Colangelo). All. Defendi.

Arbitro: Walid Kandli di Foligno.

SANSEPOLCRO - La traversa nega nel finale il gol al Sansepolcro, ma è pur vero che in almeno un paio di circostanze anche Vassallo era stato provvidenziale. Il pareggio maturato al Buitoni è pertanto il risultato più giusto sul conto di un match nel quale i bianconeri e la Narnese hanno provato fino all’ultimo a superarsi, senza però schiodare lo 0-0 di partenza. Tante le opportunità da rete annotate: una fra le più favorevoli, al 24’, capita a Perotti su sponda di Bagnato, il cui tiro è però debole; risponde Quadroni al 27’ con una botta deviata da Falocco e al 36’ trema la retroguardia locale quando Principi taglia dalla destra e la botta di Manni, già deviata da un difensore, viene intercettata d’istinto all’ultimo momento da Vassallo. Il Sansepolcro capisce che bisogna alzare di più il ritmo e inizia la ripresa con un piglio maggiore: al 7’, Falocco anticipa la girata di Pasquali su assist del rientrante Bruschi e all’11’ di nuovo Pasquali riceve la sfera su un lungo traversone di Carbonaro, si beve Mora e quando va al tiro ravvicinato anche Falocco compie un mezzo miracolo. La Narnese non è tuttavia alle corde: anzi, al 13’ un lungo lancio del suo portiere diventa un invito a nozze per Bagnato e ci vuole ancora la bravura di Vassallo, che con i pugni alza sopra la traversa. Armillei rimescola le carte con gli ingressi di Tersini e Mariotti e al 40’ il Sansepolcro sfiora la segnatura con l’occasione più pericolosa, anticipata in apertura: angolo dalla sinistra di Gorini, incornata di Tersini e respinta di Falocco sulla testa di Adreani, che centra il montante. Sansepolcro ancora a secco e Pierantonio che, grazie al rotondo successo di Pietralunga, lo ha raggiunto in vetta all’Eccellenza umbra.

Claudio Roselli