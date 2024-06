Al Napoli uno staff con tanti ex amaranto, ma il preparatore atletico Sinatti resterà in Nazionale. L’ex allenatore di amaranto in amaranto. Abbruscato con Conte. Indiani al Livorno

Antonio Conte ha ufficialmente cominciato la sua avventura come nuovo allenatore del Napoli e non sarà l’unico ex amaranto alla corte di De Laurentis. Insieme al tecnico salentino, alla guida dell’Arezzo in due fasi distinte, nella stagione 2006/2007 in serie B, ci sarà anche il preparatore atletico Costantino Coratti che ha conosciuto Conte proprio nel corso dell’esperienza aretina e che ormai è suo stretto collaboratore dai tempi dell’approdo alla Juventus e lo ha seguito nell’esperienza in nazionale e in quelle successive in Inghilterra (Chelsea e Tottenham) e all’Inter. Coratti ha lavorato in amaranto per due stagioni sia con Conte che con Gustinetti. A completare la pattuglia di ex del cavallino rampante Elvis Abbruscato, uno dei bomber più apprezzati della storia recente e protagonista dell’ultima promozione in B. Per lui due stagioni e mezzo all’ombra di San Cornelio condite da ben 43 reti.

Elvis avrà il ruolo di collaboratore tecnico all’interno del nuovo staff azzurro, completato dal vice storico di Conte, Cristian Stellini, dal fratello Gianluca quale match analyst e dal preparatore dei portiere Alejandro Rosalen Lopez, confermato dalla passata stagione. Non ci sarà più, invece, Francesco Sinatti. Il preparatore atletico aretino, artefice insieme a Spalletti del cavalcata tricolore di due anni fa, era tornato a Napoli con l’arrivo di Calzona, fortemente voluto da De Laurentis, dividendosi con l’impegno di nazionale dove ha seguito proprio Spalletti. Sinatti è attualmente impegnato nella preparazione dell’Europeo con l’Italia e, al termine della rassegna continentale, manterrà il solo incarico a Coverciano. Sinatti infatti nonostante un contratto in essere e la stima della società partenopea non resterà in Campania. Tra chi arriva e chi parte, all’ombra del Vesuvio c’è sempre un bel po’ di Arezzo pronto a riportare i partenopei ai vertici del calcio italiano.

Andrea Lorentini