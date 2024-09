Alma Juventus Fano, i Panthers annunciano una contestazione al presidente Guida domenica per la prima di campionato con il K Sport Montecchio Gallo. Tifosi in rivolta: "Protesteremo allo stadio di Fermignano»

Sarà con ogni probabilità il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica a dire l’ultima parola sul match di esordio casalingo in Eccellenza dell’Alma Juventus Fano contro il K-Sport Montecchio in programma domenica pomeriggio allo stadio di Fermignano. Il Prefetto di Pesaro e Urbino potrebbe convocarlo già oggi o al più tardi domani per dar modo agli organi federali di adottare i provvedimenti conseguenti. La gara è in concomitanza con gli appuntamenti del Gran Premio del Biciclo ottocentesco, che richiama alcune migliaia di persone e poiché sono state già annunciate manifestazioni di protesta da parte di alcune frange di tifosi fanesi, potrebbe essere disputata a porte chiuse. Spetterà al Prefetto di Pesaro e Urbino, sentito il sindaco di Fermignano Emanuele Feduzi e le forze dell’ordine, prendere la decisione finale su una partita che potrebbe presentare qualche rischio. Infatti i Panthers ‘77 hanno già annunciato la loro presenza fuori lo stadio per contestare il presidente dell’Alma Salvatore Guida.

Sotto lo slogan "Meritiamo una squadra della città e per la città!", i Panthers sul loro sito hanno emesso un comunicato nel quale si legge: "Meritiamo una società che rispetti gli impegni finanziari ed organizzativi, una squadra chiamata Alma Juventus Fano che giochi allo stadio Mancini, una società che paghi chi deve avere i dovuti soldi, una maglia che abbia lo storico simbolo dell’aquila che vola sul gonfalone della città e che sia la rappresentazione della fanesitudine permettendoci di girare orgogliosi e a testa alta! Non vogliamo più Guida né tutti coloro che stanno caratterizzando la fase più bassa della storia della nostra Alma Juventus Fano e che ci fanno vergognare di ciò che sta passando la nostra rappresentazione cittadina! Non porremo il fianco a questo scempio e comunichiamo che continueremo la nostra protesta e battaglia finché Guida non se ne andrà, non entrando negli stadi né in casa (sigh!) a Fermignano né nelle gare esterne. Domenica 8 settembre in occasione della gara a Fermignano contro il K-Sport Montecchio resteremo fuori dall’impianto di gioco ed invitiamo chi ha a cuore le sorti dell’AJF ad unirsi a noi nella protesta". Di fronte alla prevedibile presenza di alcune decine di tifosi fanesi che protestano fuori dello stadio, a fronte di alcuni altri che magari intendono assistere alla partita, non è escluso che per ragioni di sicurezza personale e di ordine pubblico venga deciso di far disputare la gara Alma Juve-K Sport Montecchio a porte chiuse.

