Alma Juventus, si cercano profili che possano fare anche al caso della serie D. Fano: un mese per il ripescaggio e cinque acquisti nel mirino

Il Fano avrà tempo dal 4 all’8 luglio prossimo per presentare la domanda di ripescaggio in Serie D. Lo ha deciso la Lega Nazionale Dilettanti con un comunicato nel quale ha specificato i termini per le iscrizioni delle società aventi diritto e quelle invece non aventi diritto come l’Alma perché retrocesse. La procedura prevede che dopo l’arrivo della domanda entro le 14 dell’8 luglio, la Covisod ha tempo fino al 15 luglio per esaminare tutta la documentazione e comunicare l’esito alla società. In caso di esito positivo, le società potranno entrare nella graduatoria per gli eventuali ripescaggi, mentre in caso di bocciatura, le società hanno tempo fino al 19 luglio (ore 14) per presentare ricorso che la Covisod esaminerà entro il 25 luglio. C’è dunque quasi un mese per mettersi in regola e il club di via Toscanini, stando a voci di corridoio, è già a buon punto con la documentazione e soprattutto con le liberatorie dei giocatori. Dovrebbero essere una decina circa i giocatori rimasti che ancora devono risolvere le loro pendenze arretrate con la società. Tutti gli altri hanno già firmato. Il Fano spera in modo particolare di essere riammesso alla serie D, dopo un torneo nefasto nato male fin dall’inizio per l’improvviso ed inconcepibile disimpegno dell’allora presidente Mario Russo, il quale ha poi continuato a fare di tutto per intralciare il regolare svolgimento della stagione agonistica. Compreso il finale di stagione con le divergenze sul passaggio di proprietà del club granata che sarebbero sorte tra Russo e l’attuale presidente Salvatore Guida.

Tornando all’iscrizione, è chiaro che non sapendo la categoria nella quale militerà nella prossima stagione, l’Alma è piuttosto condizionata sulle operazioni di mercato in entrata. Sembra comunque che mister Aiello e il presidente Guida si stiano muovendo per cercare quei profili che magari possano essere in grado di giocare in entrambe le serie una volta saputo quale campionato farà l’Alma. Se le solite voci parlano di un’altra operazione in dirittura d’arrivo dopo la quasi certa conclusione positiva per l’ingaggio del 18enne fantasista ex Albenga Giuseppe La Vecchia. L’Alma starebbe trattando altri quattro o cinque giocatori per cui nei prossimi giorni potrebbero essere attese delle novità al riguardo. Come pure per alcune figure che dovrebbero entrare nell’organigramma dirigenziale del club di via Toscanini. Per quanto riguarda le uscite, i tifosi nel frattempo hanno salutato Nicola Zanni (foto) che si è ufficialmente accasato alla Civitanovese. Il centrocampista romagnolo lascia l’Alma dopo tre stagioni nelle quali ha collezionato 95 presenze e 8 reti, nelle quali è riuscito a soddisfare pienamente il popolo granata con le sue prestazioni.

sil. cla.