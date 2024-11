Anticipo di campionato al Matteini per una partita che richiamerà il pubblico delle grandi occasioni. Terranuova, ecco il Siena: Becattini cerca l’impresa

Si incrociano al Matteini la prima e la seconda classificata del passato campionato di Eccellenza. Tutto pronto per l’atteso match Terranuova Traiana-Siena, con le due compagini che scenderanno oggi in campo alle 14.30. "Incontriamo una delle squadre più forti del campionato insieme al Livorno - ha spiegato l’allenatore del Terranuova Marco Becattini - e allo stesso tempo una formazione che conosciamo bene, perché è l’unica squadra del girone che abbiamo già trovato lo scorso anno. Non arriviamo bene a questo appuntamento a livello di risultati e nemmeno per quanto riguarda l’infermeria, però ci siamo mentalmente. Sappiamo che sarà un’annata difficilissima, ma posso dire che finora siamo sempre rimasti in partita. Per questo l’obiettivo nostro è mettere in campo un’ottima prestazione e rendere loro la vita più dura possibile". Il tecnico valdarnese ha le idee chiare e vuole giocare tutte le carte in suo possesso. Saitta, dopo un lungo stop che lo sta tenendo fuori da inizio campionato, è tornato a disposizione del mister domenica scorsa, ma non è scontato che possa rientrare in campo. Dopo una giornata di squalifica torna Marini a rafforzare il centrocampo, reparto in sofferenza con l’assenza di Cioce. "Non dobbiamo avere paura di una squadra blasonata - ha aggiunto Becattini - costruita per vincere il campionato, perché in campo siamo comunque 11 contro 11. Dall’altra parte avremo un gruppo di qualità e dovremo essere capaci di colmare il gap grazie ad un grandissimo gioco di squadra". Il trainer ha inoltre affermato che bisognerà lavorare sugli errori commessi nelle ultime gare ed essere più capaci di non subire reti. "Dobbiamo compattarci e difendere ancora meglio" ha chiosato. Molti gli ex Siena che vestono oggi la casacca biancorossa: Suplja e Ricci, ad esempio, sono cresciuti calcisticamente nelle giovanili della Robur. I precedenti tra le due formazioni parlano di un pareggio e una sconfitta. Il 15 ottobre 2023 finì 1-1. Vantaggio dei bianconeri con Biancon al 9’ della ripresa, pareggio dei terranuovesi 180 secondi dopo con Sacconi. Alle Badesse il 28 gennaio di quest’anno terminò invece 1-0 per i senesi con gol di Candido. Barbieri, vice di Magrini, non teme l’imboscata: "Il Terranuova è una squadra che ha già fatto vedere il suo valore, cerca sempre di fare partita e non molla. Cercano di lottare fino all’ultimo secondo, ma noi daremo tutto, siamo il Siena".

Così in campo (ore 14.30)

(4-2-3-1): Timperanza; Petrioli, Bega, Senzamici, Cappelli; Privitera, Massai; Marini, Sacconi, Tassi; Iaiunese. Allenatore: Becattini.

SIENA (4-3-1-2): Stacchiotti; Zichella, Biancon, Cavallari, Ricchi; Bianchi, Lollo, Farneti; Boccardi; Semprini, Galligani.

Allenatore Barbieri (Magrini squalificato).

Arbitro: Aronne di Roma 1.

Francesco Tozzi