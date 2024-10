Appuntamento questo pomeriggio alle 15.30 allo stadio Le Fonti. Sansovino e Montagnano d’anticipo. Derby con vista sul primo posto

Un derby è sempre un derby, magari onn sentito come quello con l’Alberoro ma i torelli del Montagnano non disdegnano certo la sfida alla squadra del capuologo. Oggi infatti è il giorno di Sansovino-Montagnano. Una sfida delicata e sentita che mette di fronte le formazioni di due presidenti, due imprenditori di successo, come Alessandro Iacomoni (Sansovino) e Corrado Menchetti (Montagnano). I padroni di casa arrivano all’appuntamento potendo contare sull’apporto dei propri tifosi, sul calore dello stadio Le Fonti, e sulla vittoria di misura contro il Subbiano nel turno precedente. L’arrivo di Chini in panchina ha dato una scossa in termini di risultati che uniti anche a quanto emerso dagli altri campi ha portato in poche giornate la Sansovino dalla colonna destra della classifica al secondo posto. Sono 13 i punti dei savinesi contro i 14 della capolista Casentino (domani affronterà il Viciomaggio) mentre il Montagnano insegue con 12 punti e quindi con la possibilità a sua volta di poter ambire al primo posto. Tra l’altro i torelli sono al centro di un caso legato alla giustizia sportiva, un tesseramento errato, che è costato (salvo ulteriori ricorsi) la sconfitta a tavolino contro il Luco. Nel turno precedente la formazione di Laurenzi il pareggio a reti bianche contro l’Alleanza Giovanile Dicomano. Tra gli osservati speciali certamenti l’attaccante del Montagnano Svarups, così come le bocche di fuoco della Sansovino che rispondono ai nomi di Miccio, Vasseur, Dieme.

Atteso il pubblico delle grandi occasioni per una partita che potrebbe di fatto cambiare per alcune ore la testa della classifica di questo campionato di Promozione. Oggi tra l’altro oltre a Sansovino-Montagnano è in programma anche un altro anticipo, quello tra Chiantigiana e Pienza, sempre con calcio di inizio alle 15.30. Due formazioni in cerca di punti preziosi per prendere le distanze con decisione dalla zona rossa della graduatoria dove si trovano attualmente ai margini.