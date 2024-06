Arbitri, la sezione di Lugo compie mezzo secolo

La sezione arbitri di Lugo, nata il 24 aprile 1974 per volere di un gruppo di giovani arbitri, capitanata da Angelino Angelini, ha festeggiato il 50° di fondazione. Presenti il presidente nazionale Aia Carlo Pacifici, il vice Alberto Zaroli e la componente Katia Senesi; il presidente Cra Paolo Dondarini, il rappresentante della Federcalcio provinciale, Johannes Donati. Ospite d’onore Paride Tremolada della sezione di Monza, debuttante in serie A, cui è andato il 44° premio Aia Lugo. La serata è stata condotta dal presidente Davide Zaganelli e dal vice Andrea Rosetti col contributo di Massimo Lacchini. Ad Arturo Longanesi è andato il riconoscimento per i suoi 50 anni nell’Aia. I premi dell’annata sportiva sono stati consegnati a Riccardo Ricci (miglior debuttante); Matteo Ronchi fischietto d’argento); Gabriele Calderoni (trofeo ‘Giovanni Alberoni’ riservato ai fischietti di prospettiva); Enrico Zaccarini (trofeo ‘Angelino Angelini’ per meriti tecnici; Mario Davide Arace (assistente debuttante in A e B).