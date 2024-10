Azzurri alle prese con varie assenze in vista della sfida interna contro la Fezzanese. Dopo Fumanti si ferma Pardera. Bonura deve ridisegnare la Sangio

Saranno sicuramente due le assenze nella Sangiovannese che domani, alle 15, riceverà al Fedini gli spezzini della Fezzanese. Non risponderanno presente alla chiamata di Marco Bonura il difensore Fumanti, che ha saltato buona parte della gara con il Trestina e l’altra di domenica scorsa con il Grosseto per un problema agli adduttori, e il centrocampista Pardera che non potrà essere arruolato per un problema di natura fisica. Non ci sono, poi, altre situazioni che preoccupano il tecnico, che si avvia a confermare buona parte degli interpreti di Grosseto nel suo consueto 3-5-2 ormai provato fin dalle prime amichevoli pre-campionato. Per la sostituzione del centrocampista si fa largo ipotesi del 2005 Giovanni Romanelli, che dopo uno stop dovuto a un infortunio è rientrato in pianta stabile ormai da alcune settimane e potrebbe, per la prima volta in questa stagione, partire dal primo minuto. Casomai si decidesse di confermare lungo l’out di destra Pertica, uscito dolorante a Grosseto, il ruolo dell’under più giovane sarà rivestito dal classe 2006 Chelli che sia con il Trestina che una settimana fa si è ben comportato nel ruolo di difensore centrale. In avanti ci sono tre giocatori per due maglie, in ragione di ciò non è da escludere che uno tra Rotondo e Bocci parta dalla panchina in luogo di Nieri, che ha sempre giocato fino a oggi spezzoni di gara senza mai essere impiegato nell’11 iniziale.

Quella di domani sarà una partita di importanza vitale per i colori del Marzocco, dopo il solo punto rimediato nelle ultime due gare urge il riscatto da parte di Nannini e compagni che affronteranno una formazione di pari livello ma che, rispetto a loro, è reduce da una pesante affermazione interna col minimo scarto contro il Figline. Obiettivo solo e soltanto i tre punti, così facendo si rialzerebbe la china in classifica e si potrebbe guardare al prossimo incontro che si giocherà a Tavarnelle contro il San Donato - che si giocherà sabato in anticipo in vista del turno infrasettimanale - con il piglio e il morale dei giorni migliori. Ma prima di pensare a questa trasferta c’è da conquistare l’intera posta domani contro i "verdi" liguri, che non scenderanno di certo in Valdarno per regalare qualcosa agli avversari.

Massimo Bagiardi